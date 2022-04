Fino a 45 minuti per parcheggiare, orario peggiore fra le 19 e 20. Ma aumentano bici e monopattini Questo è quanto rivela uno studio di Parclick, la principale compagnia di prenotazione per parcheggi in Europa. Il noleggio di monopattini e bici, invece, sarebbe aumentato del 363% nel giro di un anno.

A cura di Beatrice Tominic

Di media sono 35 minuti, ma si può arrivare anche a 45: è questo il tempo che i romani e le romane impiegano per la ricerca di un parcheggio. A rivelarlo è uno studio di Parclick, la compagnia di prenotazione parcheggi che in Europa vanta più di un milione di utenti.

I minuti impiegati per la ricerca del parcheggio, ovviamente, variano e dipendono anche dal quartiere e dall'orario: si arriva anche fino a 12 ore al mese spese per cercare parcheggio. Le zone in cui il tempo per parcheggiare aumenta sono quelle di Roma Centro, ma anche i dintorni della stazione Termini, Prati, San Giovanni, San Lorenzo e Trastevere, come scrive oggi in un articolo il Corriere della Sera. Maggiori difficoltà, invece, a partire dall'ora di cena: l'orario peggiore è fra le 19 e le 20, quando si rientra a casa, ma anche più tardi, quando le Ztl vengono disattivate e ai residenti è permesso parcheggiare gratuitamente. Un altro orario in cui parcheggiare risulta "difficile", però, è la mattina tra le 8 e le 9 quando, invece, le persone si recano a lavoro, soprattutto nelle zone periferiche e in quelle con maggior numero di aziende e uffici. Chi, invece, vuole garantire al proprio veicolo un parcheggio sicuro può acquistare un posto auto: i prezzi, in questo caso partono da 150 euro fino a 300.

Le automobili dei privati nelle strade di Roma

Secondo lo studio, inoltre, 7 cittadini su 10 utilizzano ogni giorno la propria automobile per spostarsi e per le strade della nostra capitale si muoverebbe un numero tre volte maggiore rispetto al numero di veicoli che è in grado di ospitare, il doppio di quelle che attraversano le vie di Parigi. Soltanto un terzo di questi automobilisti e automobiliste, però, è dotato di un proprio parcheggio. Per questa ragione il ceo di Parkclick, Luis Paris, ha suggerito: "Rendere i parcheggi più efficienti e accessibili, attraverso nuove tecnologie per far sì che molti spazi non siano più sottoutilizzati e siano a disposizione a prezzi più economici."

La pandemia, inoltre, non è stata d'aiuto e ha fatto aumentare nuovamente le automobili in circolazione: sono sempre di più le cittadine e i cittadini che hanno rinunciato a muoversi con i mezzi pubblici e che hanno ricominciato a spostarsi a bordo del proprio mezzo per paura di essere contagiati e che, ancora oggi continua a farlo.

Un nuovo trend: +363% di noleggi bici e monopattini

In un'altra ricerca, però, emerge un nuovo trend in forte ascesa contrario alle automobili. Sono sempre di più i cittadini e le cittadine che preferiscono spostarsi a bordo di un monopattino o di una bicicletta: fra il primo trimestre del 2021 e il primo del 2022, secondo Dott, operatore leader europeo della micromobilità urbana, infatti, a Roma si è registrato un aumento del 363% di noleggi. Sembra che le 1700 biciclette e i 2500 monopattini in dotazione nella capitale siano stati davvero presi d'assalto: complici, forse, anche l'inserimento nell'offerta aziendale e l'estensione dell'area operativa fino a 103 chilometri. Non è escluso, infine, che questo dato sia destinato a salire anche a causa dell'aumento dei costi di carburante che si sta registrando in questi ultimi mesi.