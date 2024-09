video suggerito

Finisce con l'auto in un canale di scolo a Rivodutri, morto un 75enne Un uomo di 75 anni è morto questa mattina dopo essere finito con la sua auto in un canale di scolo a Rivodutri, in provincia di Rieti. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

A cura di Natascia Grbic

Ancora un incidente mortale sulle strade del Lazio. Un uomo è morto a Rivodutri, in provincia di Rieti, dopo essere finito con la sua auto, una Fiat Panda, in un canale di scolo a Santa Susanna. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco per le operazioni di rimozioni del mezzo, e gli operatori sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per l'uomo. Quando i soccorsi sono arrivati, infatti, era già deceduto, e gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia è avvenuta verso le 10.30 di questa mattina. La vittima, di cui non sono state diffuse le generalità, è un uomo di 75 anni. Da chiarire se l'auto sia finita nel canale di scolo per un incidente, o per un malore che ha fatto perdere all'uomo il controllo del mezzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, invece di girare sul ponte, sarebbe andata dritta, finendo così in uno strapiombo e all'interno del canale. Da capire se il magistrato deciderà di sottoporre la salma dell'anziano ad autopsia, in modo da chiarire le cause dell'incidente. Dalla dinamica sembra comunque che si sia trattato di un incidente autonomo e che non ci siano altre vetture coinvolte.

Morta una donna e un bimbo di 5 anni a Nettuno

L'uomo non è l'unica vittima della strada delle ultime ore.Una donna di 39 anni incinta è deceduta insieme al nipote di cinque anni in un incidente avvenuto ieri sera a Nettuno. La gemella della vittima e madre del piccolo è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Anche quest'ultima è in stato di gravidanza: inizialmente si era pensato di dover procedere a un cesareo d'urgenza ma l'allarme sembra essere rientrato. Dalle prime informazioni sembra che l'auto con a bordo le due sorelle e il piccolo si sia schiantata contro un'altra vettura che procedeva contromano. Grave anche il 45enne alla guida del mezzo, sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.