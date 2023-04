Finge di aiutarlo col mutuo della casa, soldi spariti: Vincent Candela truffato per 500mila euro Vincent Candela ha denunciato M. L., il mediatore che dopo aver intascato un assegno da 500mila euro ha fatto sparire i soldi che servivano per estinguere il mutuo della sua abitazione.

A cura di Natascia Grbic

Ha preso 500mila euro da Vincent Candela per mediare con la banca ed estinguere il mutuo sulla casa, ma nulla di tutto questo è successo. I soldi però, sono spariti. Un uomo, M. L., rischia di essere rinviato a giudizio con l'accusa di truffa nei confronti dell'ex calciatore della Roma, a cui avrebbe sottratto il denaro.

A denunciarlo, come riportato da la Repubblica, è stato lo stesso Candela quando si è accorto che qualcosa non andava.

L'ex calciatore aveva conosciuto il mediatore tramite amici comuni, che glielo avevano presentato garantendo sulla sua serietà. M. L. aveva spiegato a Candela che avrebbe potuto estinguere il mutuo della sua villa con un grosso risparmio, pagando 500mila euro invece dei 700mila dovuti alla banca (estranea alla vicenda). Per risparmiare i 200mila euro però, avrebbe dovuto pagare il denaro in un'unica tranche: una cosa verosimile in effetti, confermata al calciatore anche da persone vicine a lui.

E così Candela ha dato un assegno da 500mila euro all'uomo. I mesi però passavano, e di questo fantomatico risparmio non c'era traccia. E le rate del mutuo continuavano ad arrivare ogni mese. Dopo un po' di tempo si è capito che qualcosa non andava: Candela ha chiesto al mediatore un incontro ma l'uomo è stato evasivo, ha millantato presunti problemi ma non è riuscito a dare una spiegazione plausibile. Al che ha deciso di denunciarlo.

Le indagini nei confronti del mediatore sono state chiuse. M. L. adesso rischia il rinvio a giudizio. La speranza del calciatore è di poter riprendere i 500mila euro che aveva dato in buona fede all'uomo, e che adesso sembrano svaniti nel nulla.