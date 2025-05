video suggerito

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio Attesa per la finale di Coppa Italia all'Olimpico in programma alle 21 di mercoledì 13 maggio. Per gestire l'afflusso dei tifosi di Milan e Bologna, la Questura di Roma e il Comune rendono noto il piano di sicurezza con divieti e strade chiuse.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Oltre sessanta mila i tifosi attesi allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 14 maggio. A sfidarsi sul campo per la finale Coppa Italia saranno le squadre di Milan e Bologna. In vista della partita la Questura di Roma insieme al Comune della Capitale ha predisposto un piano di sicurezza per la giornata di mercoledì in cui sono previsti divieti, strade chiuse e deviazione del trasporto pubblico. I mezzi saranno però potenziati e gratuiti per i tifosi che vorranno raggiungere lo stadio con metro e autobus.

Strade chiuse e divieti per la Finale di Coppa Italia

Per garantire la sicurezza e prevenire scontri pre e post partita, l'intera area dello stadio sarà divisa in due zone, una per ogni tifoseria. Quella nord spetterà ai tifosi del Bologna, quella sud sarà invece destinata ai tifosi del Milan. La stessa divisione si rispetterà anche nei tratti autostradali per raggiungere l'Olimpico. Il casello di Roma Nord accoglierà i tifosi del Bologna, il tratto di stradale sud invece sarà per i rossoneri.

Già alle 17 di mercoledì 14 maggio scatteranno le prime chiusure al traffico. Le vie interessate saranno le seguenti:

Viale Tor di Quinto (nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio),

Lungotevere Maresciallo Diaz (tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis),

Ponte Duca d’Aosta,

I lungotevere Cadorna, Fellini, Della Vittoria e Oberdan,

Piazzale Maresciallo Giardino,

Piazza del Fante

Piazza Monte Grappa,

Via dei Monti della Farnesina.

Esclusi dai divieti i veicoli del primo soccorso e anche quelli dei residenti della zona circostante allo stadio.

Mappa e piano di sicurezza per la finale di Coppia Italia all'Olimpico

La mappa e il piano di sicurezza per la finale di Coppia Italia

La suddivisione in due aree per separare le tifoserie avversarie proseguirà anche nella zona parcheggio dello stadio. La zona del Lungotevere della Vittoria ospiterà bus e automobili private dei tifosi rossoneri. Tutta l'area di Macchia della Farnesina sarà invece per i tifosi del Bologna. Da queste zone inizierà il percorso per far convogliare i sessantamila spettatori verso lo stadio.

Già dalla mattina di mercoledì le forze di polizia saranno di pattuglia nei diversi presidi posizionati lungo il confine dell'Olimpico per tutelare tifosi, residenti, ma anche per proteggere i monumenti della zona da eventuali atti vandalici.

A che ora chiudono le metro a Roma mercoledì 14 maggio

Proprio per la finale e in vista della grande affluenza di tifosi nella zona dell'Olimpico, Roma Mobilità annuncia il potenziamento dei mezzi pubblici nella giornata di mercoledì 15 maggio. Sarà prolungato l'orario delle metropolitane fino all'1.30 di notte. Potenziati anche le seguenti linee di autobus che permettono di raggiungere l'Olimpico:

2,

23,

31,

32,

53,

69,

70,

89,

168,

201,

226,

280,

301,

446,

628,

910,

911,

982.

Inoltre nella campagna di sensibilità promossa da Roma Capitale dal titolo "Road to Zero", per incentivare un movimento sostenibile tutti i mezzi pubblici per i tifosi saranno gratuiti nella giornata della finale di Coppa Italia.