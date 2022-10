Filippo Felici ucciso in strada a 25 anni, arrestato un 24enne Convalidato l’arresto per il 24enne fermato dalla Squadra Mobile: è accusato di aver ucciso, accoltellandolo, il 25enne Filippo Felici nel quartiere Tuscolano.

A cura di Beatrice Tominic

Ad aver ucciso Filippo Felici sotto casa sua, per strada, nel quartiere Tuscolano potrebbe essere stato un suo coetaneo. Ha 24 anni il ragazzo fermato dagli agenti della Squadra Mobile nella notte fra giovedì e venerdì scorsi, a meno di quattro giorni di indagini. Nei confronti del ragazzo, oggi accusato di omicidio, la Procura ha poi convalidato l'arresto: adesso il ragazzo si trova, come scrive il Messaggero, in carcere. Di fronte al gip il presunto omicida avrebbe confermato di aver avuto una lite con il ragazzo ucciso, senza però aggiungere altre informazioni.

Filippo, accoltellato in strada

Avrebbe compiuto 25 anni domani. Il 27 ottobre scorso, invece, è stato ucciso mentre si trovava in strada, sotto casa sua, nel quartiere Tuscolano. A mettere fine alla sua vita alcune coltellate assestate dietro alla schiena del ragazzo. Filippo Felici da tempo lavorava in una pizzeria a taglio a Colli Albani. Quella sera, come raccontato dai suoi genitori, era uscito per portare fuori il cane della famiglia, Brando: "Era un ragazzo generoso, aveva tanti amici e si fidava di tutti. Sognava in grande".

A chiamare i soccorsi è stato un passante che lo ha visto steso in terra sanguinante. Sul posto, in via Publio Rutilio Rufo, sono immediatamente arrivati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto per questioni legate alla droga e potrebbe essere stato premeditato. Chi ha allertato i soccorsi, inoltre, avrebbe confermato di aver visto due uomini scappare in va Tuscolana: il 24enne fermato ed arrestato sarebbe proprio uno di loro.