Filippo ucciso a 25 anni a coltellate: l’ipotesi è un regolamento di conti per droga Filippo Felici sarebbe morto per un regolamento di conti per un debito di droga. È l’ipotesi maggiormente accreditata dagli investigatori. Il 25enne è stato ucciso a coltellate sotto casa.

A cura di Alessia Rabbai

L'ipotesi maggiormente accreditata dagli investigatori che indagano sull'omicidio di Filippo Felici è che si sia tratatto di un regolamento di conti per un debito di droga. Come riporta La Repubblica i rilievi della Scientifica sono andati avanti per ore e le telecamere avrebbero immortalato i tre presunti autori, tre persone in fuga, che per il momento hanno fatto perdere le proprie tracce. Le indagini vanno avanti e si mantiene il massimo riserbo, si indaga per omicidio volontario. Sulla salma del venticinquenne è stata disposta l'autopsia, dai primi accertamenti a risultargli fatale sarebbe stata un fendente sferrato alla schiena. Filippo lavorarava ogni tanto con le consegne a domicilio per una pizzeria di Colli Albani.

L'accoltellamento sotto casa

Il giovane è stato ucciso a coltellate intorno alle 2 di ieri notte sotto il palazzo dove abita in via Publio Rutilio Rufo in zona Tuscolano, nel quadrante Sud di Roma. Sul cadavere sono state trovate diverse ferite d'arma da taglio. Alcuni residenti hanno detto di essere stati svegliato da urla che provenivano dalla strada. Una violenta lite, si sono affacciati alle finestre per vedere cosa stesse accadendo e hanno spiegato di aver visto alcune persone scappare.

Filippo era già morto all'arrivo dell'ambulanza

Quando il personale sanitario è arrivato sul posto, per Filippo non c'è stato purtroppo nulla da fare, era riverso sull'asfalto e già morto. Ad intervenire le pattuglie del Reparto Volanti e della Sqadra Mobile. Gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona circostante a dov'è stato consumato il delitto e le hanno passate al vaglio, nel tentativo di trovare elementi utili che possano far risalire all'identità dei responsabili.