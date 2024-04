Filippo ucciso a coltellate al Tuscolano: Daniele Piancatelli condannato a 10 anni di carcere

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

È stato condannato a dieci anni e un mese di carcere per omicidio volontario Daniele Piancatelli, il ragazzo che nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2022 ha ucciso a coltellate il 25enne Filippo Felici. L'omicidio è avvenuto a Roma, nel quartiere Tuscolano, in via Publio Rutilio Rufo. Il pubblico ministero aveva chiesto per lui ventuno anni di carcere. I giudici di primo grado hanno ritenuto di escludere l'aggravante della premeditazione, contestata invece dall'accusa.

Piancatelli, arrestato poco dopo l'omicidio mentre stava per fuggire in Spagna, ha dichiarato di non voler uccidere Felici, e di non aver dato la coltellata alla schiena che ha ucciso il 25enne. "Mi deve essere scivolato il coltello che tenevo nella manica della felpa", ha dichiarato più volte. Parole che non sono risultate credibili ai giudici, che lo hanno condannato. In aula, alla lettura della sentenza, c'erano anche i genitori di Felici. Secondo il pubblico ministero, quello di Piancatelli sarebbe stato un vero e proprio agguato.

Filippo Felici è stato ucciso da Piancatelli in seguito a una lite avvenuta per futili motivi. Due suoi amici gli avevano riferito che la vittima lo aveva ‘offeso', definendolo un ‘infame'. Lo ha fatto quindi chiamare dai due, minorenni all'epoca dei fatti, facendogli organizzare un incontro, a cui poi si è presentato a sorpresa. Piancatelli ha preso Felici a calci e pugni, lo ha gettato a terra e poi lo ha accoltellato alla schiena, recidendogli l'aorta. Felici è morto dissanguato in pochissimi minuti, quasi non rendendosi conto di quello che era appena accaduto. Non pago, Piancatelli lo ha preso a calci dopo averlo ferito, ed è poi scappato.