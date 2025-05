Fiamme nella rimessa Atac di via Candoni, a fuoco alcuni autobus dismessi

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La nube dell'incendio. Foto Valerio Galipoli / Facebook

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Roma, all'interno della rimessa Atac di via Candoni: ad andare in fiamme sarebbero stati quattro autobus dismessi. Le fiamme sarebbero partite da un mezzo ed avrebbero poi coinvolto gli altri mezzi. Non ci sono feriti, ma la grossa colonna di fumo nero si è vista in tutto il quadrante sud di Roma.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco dall'Eur e da Pisana, con due autobotti, assieme alle forze dell'ordine per i rilievi e le indagini del caso. Valerio Galipoli, Capogruppo Fratelli d'Italia Municipio XI e Vice Presidente Commissione Affari Generali, ha diffuso alcune immagini sul gruppo Facebook "Comitato Municipio Roma XI", spiegando:

Fumo nero a Muratella. Incendio deposito Atac in Via Candoni, bruciati bus dismessi. Inviata una nota ai VVFF e UO Gruppo XI Marconi Polizia Locale per un intervento.

In una nota, Atac spiega in una nota che "ignoti si sono introdotti nel deposito di Magliana e hanno vandalizzato e dato alle fiamme un vecchio bus accantonato situato nell'area delle vetture destinate alla demolizione da tempo rimpiazzate dai nuovi bus. L'incendio ha interessato parzialmente anche altre vetture anch'esse in attesa di essere demolite. Atac", continua la nota, ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che ringrazia per il tempestivo intervento, alle quali sporgerà denuncia per il fatto in questione. L'evento non ha generato alcuna conseguenza per le persone e non ha determinato danni alle infrastrutture di deposito".