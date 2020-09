Un risveglio di fuoco in una palazzina di Roma Nord, dove una donna è rimasta lievemente ferita a una mano e venti persone sono state evacuate. La causa è un incendio, scoppiato in una appartamento di via Flaminia 657, nel quartiere di Tor di Quinto. Le fiamme sono divampate da un corto circuito proveniente da una presa di un elettrodomestico: un frigorifero, come specificato dalle forze dell'ordine. Appena i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono intervenuti, hanno reputato opportuno evacuare le persone presenti nell'edificio. Che poi sono potute rientrare nelle loro case non appena è cessato il pericolo. L'abitazione dov'è invece scoppiato l'incendio è stata dichiarata inagibile. Oltre alla signora rimasta ferita, non ci sono altre persone che hanno riportato danni o sono state intossicate. Dalle informazioni ricevute dalla polizia, si apprende che nell'appartamento dov'è scoppiato l'incendio risulta residente una famiglia di cittadini del Bangladesh.

Incendio in zona Appio: trovata morta una donna

Rimane ancora senza identità il corpo carbonizzato trovato in una appartamento in zona Appio, a Roma. Così come non si conoscono ancora le cause che hanno portato all'incendio nella palazzina di via Satrico. L'incidente è accaduto alle 4.00 di martedì 22 settembre. Quando i pompieri sono intervenuti, hanno trovato la donna già morta. La fiamme sono state così forti che hanno raggiunto anche l'abitazione confinante, che è stata dichiarata inagibile. Si avanza l'ipotesi di un incendio scoppiato per cause accidentale. In tutto sono state evacuate circa 50 persone.