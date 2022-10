Fiamme all’ultimo piano di una palazzina, evacuati i residenti: operazioni di spegnimento in corso In fiamme i locali all’ultimo piano di una palazzina: non sembrano coinvolte persone, ma sono stati evacuati i residenti. Ancora sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento in via degli Alagno, al civico 37, nel quadrante a sud ovest della capitale, a pochi passi dalla biblioteca comunale intitolata a Renato Nicolini e dalla via Portuense. Nella tarda mattinata di oggi, sabato 8 ottobre, è scoppiato un incendio all'ultimo piano di una palazzina, in alcuni locali utilizzati come deposito materiali. Verso le 11.15 circa, non appena allertati, sono arrivate sul luogo del rogo due squadre di vigili del fuoco, insieme ad un'autobotte, un'autoscala, il Carro Teli e il TA/6.

L'intervento di spegnimento in corso, residenti evacuati

I pompieri si trovano ancora sul luogo dell'incendio per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza tutta la zona colpita. Secondo i primi accertamenti, però, fortunatamente, non risultano persone coinvolte. Trovandosi all'ultimo piano della palazzina, però, i vigili del fuoco hanno deciso in via precauzionale di far evacuare tutte le persone che risiedono negli appartamenti che si trovano nella "Scala E" della palazzina, probabilmente quella più a rischio e più vicina al luogo da dove sono partite e continuano ad ardere le fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche alcuni agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Italgas e Acea, per svolgere le attività di loro competenza in queste situazioni.

Per ogni eventualità, infine, hanno raggiunto il luogo dell'incendio anche i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118, pronti ad agire in caso di necessità per soccorrere ed aiutare eventuali persone ferite dalle fiamme o intossicate a causa del fumo.