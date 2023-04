Fiamme al Verano, un chiosco bar prende fuoco su via Tiburtina Un rogo ha avvolto completamente un chiosco in via Tiburtina a pochi passi dal cimitero del Verano: sul posto i vigili del fuoco. Indagini in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Le fiamme sono divampate nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 30 aprile: a prendere fuoco un chiosco bar in via Tiburtina, all'altezza del cimitero del Verano. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata verso le ore 14, non appena è stato notato il fumo e le fiamme che avvolgevano lo stabile: al Sala Operativa ha fatto partire due squadre di pompieri, la 1/A e la 3/A per raggiungere il luogo del rogo. Le due squadre sono arrivate insieme al nucleo Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico e all'autogru. Sul posto è stato inviato anche il funzionario di guardia.

L'arrivo dei soccorsi

Oltre agli agenti dei vigili del fuoco, hanno raggiunto il luogo dell'incendio anche alcuni agenti della polizia giudiziaria per accertare le cause che hanno provocato le fiamme all'interno del chioschetto. Il fuoco, divampato per ragioni ancora sconosciute, ha in breve tempo coinvolto tutto lo stabile che ora è completamente distrutto.

I vigili del fuoco, non appena arrivati, hanno immediatamente provveduto a spegnere le fiamme e a controllare il chiosco, alla ricerca di eventuali persone coinvolte: fortunatamente nessuno è rimasto intossicato o ferito a causa del rogo. Prima di chiudere l'intervento, infine, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area coinvolta

Le indagini in corso

Nel frattempo, per chiarire i motivi che hanno portato all'incendio, è stata aperta un'indagine dalle forze dell'ordine: gli agenti stanno indagando su cosa possa aver provocato l'incendio. Potrebbe trattarsi di un rogo dovuto ad un corto circuito o ad un atto doloso, nessuna pista è stata ancora esclusa.