Festival del carciofo romanesco: dal 6 all’8 aprile al Portico d’Ottavia Il carciofo è il protagonista della tradizione giudaico-romanesca. Per celebrare la verdura il Portico d’Ottavia dal 6 all’8 aprile ospita la prima edizione del Festival del carciofo romanesco.

A cura di Alessia Rabbai

Il Festival del carciofo romanesco arriva a Roma alla prima edizione. Tre giorni in compagnia della verdura protagonista delle tavole della tradizione romana, che lo ospiteranno in festa da mercoledì 6 aprile a venerdì 6 aprile all'antico Ghetto. Un evento cuclinario infrasettimanale da non perdere. Il carciofo è una pianta emblematica, che da una parte rappresenta uno degli ingredienti caratteristici della tradizione romana, basti pensare ai celebri carciofi alla romana o alla giudia, ma anche ad altre gustosissime pietanze che lo vedono unirsi in ricette con pasta ad esempio. Un ortaggio molto amato non solo a Roma e nel Lazio, da gustare dunque da solo, come accompagnamento o condimento dei nostri piatti. Dall'altra il carciofo è legato anche alla tradizione giudaica, e la location scelta per il Festival ben si presta alla sua identità.

L'evento è promosso da Confesercenti Roma e Lazio, con il patrocinio dalla Regione Lazio, da Arsial – Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, dall'assessorato all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, dal I Municipio, con la collaborazione di Coldiretti Lazio.

Il programma del Festival del Carciofo a Roma

Ad ospitare il Festival sarà il Portico d'Ottavia, al quale parteciperanno e dodici ristoranti e dove si potrà mangiare a pranzo e a cena. Il carciofo, con il suo gusto delicato e inconfondibile, verrà cucinato in diverse ricette, che faranno parte di menù appositamente creati per renderlo trasversalmente protagonista di ogni proposta. Le idee che verranno presentate ai visitatori spaziano da piatti più tradizionali, come i carciofi alla giudia, o alla romana, fritti o cotti in padella, o altri connubi ancora più sfiziosi.