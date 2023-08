Feste abusive nella villa in Sardegna, denunciato pr romano: nella spazzatura trovati 40mila euro Feste dei vip abusive nella villa in Sardegna e 40mila euro in contante nella spazzatura: denunciato dalla Guardia di Finanza famoso pr romano.

A cura di Beatrice Tominic

Li conservava sottovuoto, nella spazzatura. "Questi soldi mi servono per le mie vacanze in Sardegna, li ho nascosti in un luogo sicuro", ha dichiarato ai finanzieri M.C., famoso pr romano di ventisette anni, un volta interrogato sui 40mila euro, in banconote da 50, 100, 200 e 500 euro, conservate in una busta di plastica trasparente e rinvenute durante un blitz nella villa durante una delle sue feste abusive.

Dai locali della capitale, come il Sanctuary e il Toy Room, il pr per la stagione estiva si era trasferito in Sardegna dove, dopo qualche stagione nei locali di Porto Rotondo, ha deciso di mettersi in proprio organizzando grandi feste in una villa della zona con cassieri, baristi, personale all'ingresso, dj. Tutte completamente abusive. Nessuna autorizzazione, nessuna norma di sicurezza per partecipanti e personale, né pagamenti tracciati: tutto questo gli è costato una denuncia al procuratore della Repubblica di Tempio Pausania.

Le feste abusive nella villa in Sardegna

I partecipanti arrivavano alle feste a bordo delle loro auto di lusso, Ferrari e Lamborghini, che lasciavano parcheggiate nel terreno agricolo davanti alla villa che ospitava i party. Per entrare era necessario essere in possesso di un biglietto: le donne pagavano 50 euro, gli uomini 100. Interrogato dai finanzieri, Castellani ha spiegato che non si trattava di affari. Le feste, a detta sua, sarebbero state organizzate fra amici: la cifra di denaro che arrivava nelle mani del pr sarebbe servita soltanto a dividere le spese per il beverage.

Ma le agendine, in cui erano annotate minuziosamente entrate e uscite, l' intera organizzazione degli eventi passati e di quelli in programma, raccontano altro. Così come la pubblicità nei siti di eventi, che promuovevano le feste in Sardegna. Una risaliva al 7 agosto, un'altra, quella più partecipata, che vanta anche la presenza di numerosi vip, alla serata della vigilia di Ferragosto. Ma a quella successiva, nella serata del 19 luglio, oltre agli avventori della discoteca, hanno raggiunto la villa gli agenti della Guardia di Finanza.

Il blitz della Guardia di Finanza

I finanzieri del gruppo di Olbia, dopo settimane di indagini, una volta raggiunta la villa, hanno trovato le automobili di grande cilindrata parcheggiate davanti al villino, ma anche diversi NCC che si occupavano del trasporto dei partecipanti, in fila all'ingresso. Le feste erano pubblicizzate anche sul profilo Instagram della società creata dal pr romano, la stessa con cui mette in vendita (lo shop è visitabile ancora adesso) magliette in ricordo di Silvio Berlusconi, stampato sugli indumenti mentre indossava l'iconica bandana delle sue vacanze in Sardegna.

Aveva iniziato la sua carriera di pr da ragazzino e in breve tempo, oltre a diventare titolare della società, è riuscito ad organizzare feste sempre più tardi. E, come comunicano oggi dalla Guardia di Finanza, sempre più abusive.