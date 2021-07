Chiuso un bar e sette persone multate perché tutte insieme all'interno di un appartamento. È quanto accaduto a Roma, dove è ancora in vigore la zona rossa, con le misure più restrittive al fine di contenere la pandemia da coronavirus. A effettuare i controlli, i carabinieri di Roma, che hanno anche sanzionato diverse persone nel quartiere Pigneto per inosservanza delle norme anti-covid. Complice il fine settimana, in tanti ieri sera hanno deciso di passare un po' di tempo all'aperto, ma sono stati multati dalle forze dell'ordine: in questi giorni, e fino a che martedì il Lazio non tornerà in zona arancione, non è possibile uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute e necessità. E non è consentito ritrovarsi in case private in persone che non fanno parte del nucleo familiare, o consumare cibo e bevande nei bar, che devono essere chiusi.

Festa in una casa, vicini chiamano i carabinieri

In particolare i carabinieri hanno chiuso un bar in via della Pisana a Roma perché all'interno c'erano tre persone che consumavano bevande. Un'attività non consentita dato che in zona rossa bar, ristoranti e pasticcerie devono essere chiusi al pubblico e possono effettuare solo asporto e consegne a domicilio. Il bar è stato chiuso per cinque giorni e la titolare sanzionata di 400 euro. Nella stessa serata i carabinieri della stazione Roma Bravetta sono intervenuti su segnalazione di alcuni abitanti di zona, che hanno segnalato una festa privata in un'abitazione di via dei Torriani. Tutte e sette le persone che si trovavano in casa sono state sanzionate. Al Pigneto invece, sono state identificate 39 persone e multate in sette per violazione delle norme anti-covid e ubriachezza molesta. In totale sono state elevate multe per 3300 euro. Redatti anche due ordini di allontanamento per violazioni al regolamento urbano del Comune di Roma.