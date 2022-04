Manifestazione Anpi a Roma oggi 25 aprile per la Festa della Liberazione: percorso del corteo e bus Atac deviati Alle 9 di questa mattina, parte il tradizionale corteo dell’Anpi e la manifestazione davanti a Porta San Paolo, fino alle ore 14: possibili disagi alla viabilità, strade chiuse e rischio di deviazioni e limitazioni per gli autobus di Atac.

Il tradizionale corteo del 25 aprile

Torna l'appuntamento organizzato dall'Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che, come ogni anno, organizza la manifestazione che attraversa i quartieri di Tor Marancia, Garbatella, Ostiense.

La partenza del corteo è prevista per le ore 9.30 da Largo Bompiani, fra i quartieri di Tor Marancia e Garbatella, dopo l'omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine delle ore 9: il punto di arrivo, come ogni anno, è a Porta San Paolo. Proprio a Porta San Paolo, inoltre, per tutti coloro che non possono prendere parte al corteo, già dalle ore 9.30, prima dell'arrivo della manifestazione, sono state organizzate letture e musiche con Giovanna Marini e il coro "Inni e Canti di Lotta" della Scuola Popolare di Musica di Testaccio diretto da Sandra Cotronei; BandaJorona; Nicola Alesini; Banda Cecafumo.

Nel corso della mattinata, a causa del corteo per cui è prevista la partecipazione di circa 2000 persone, non sono esclusi disagi alla viabilità, strade chiuse e, per alcune linee di autobus, anche deviazioni o limitazioni. La manifestazione commemorativa in piazzale Ostiense, altezza Via del Campo Boario, per cui si attendono 300 persone circa, si protrae fino alle ore 14.

Strade e percorso del corteo Anpi di oggi 25 aprile a Roma

Come abbiamo anticipato, il tradizionale corteo dell'Anpi del 25 aprile parte da largo Benedetto Bompiani e raggiunge piazzale Ostiense, attraversando molte vie e piazze della zona, in particolare via delle Sette Chiese, via di San Petronilla, via Valeria Rufina, viale di Tor Marancia, piazzale Elio Rufino, attraversamento di via Cristoforo Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, viale Guglielmo Massaia, piazza Biffi, la circonvallazione Ostiense, via Benzoni, via Matteucci e, appunto, via Ostiense prima di fermarsi davanti a Porta San Paolo.

Manifestazione Anpi a Roma per la Festa della Liberazione: bus Atac deviati oggi

Come anticipato, a causa del corteo sono previste possibili deviazioni o limitazioni per quanto riguarda i mezzi pubblici. In particolare, rischiano di essere bloccate dal corteo le linee degli autobus:

23,

83,

30,

160,

671,

714,

715,

716,

792.

Per quanto riguarda, invece, la manifestazione commemorativa in piazzale Ostiense a rischio deviazioni e limitazioni fino alle 14 sono le linee: