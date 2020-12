Una decina di persone in un club privato nel quartiere Appio Latino di Roma, che stavano trascorrendo la serata in allegria, incuranti delle regole imposte dal Governo per il contenimento dei contagi di coronavirus. Momenti di spensieratezza che avvenivano anche senza l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza ed il rispetto della distanza interpersonale. Un incontro vietato a seguito del quale gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ieri sera, sabato 19 dicembre, hanno disposto la chiusura del locale. Tutte le persone presenti al suo interno sono state identificate e sanzionate, insieme al gestore, responsabile della violazione delle disposizioni anti conagio e per altre irregolarità riscostrate durantete le verifiche.

Controlli in centro e tra le vie dello shopping

Il provvedimento è scattato nell'ambito dei controlli dei vigili urbani a tutela della salute pubblica, intensificati in vista delle festività natalizie. Sono state decine le verifiche degli agenti su tutto il territorio della Capitale, in particolar modo nel corso del fine settimana, l'ultimo prima delle feste di Natale e della stretta del Governo che a partire dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio 20121 con un Decreto Legge ha annunciato che l'Italia sarà unita in un unica zona rossa o arancione, a seconda dei giorni sul calendario, con relative chiusure e limitazioni negli spostamenti. Sono circa 1200 gli agenti in strada, con controlli che hanno riguardato in modo particolare le aree soggette a possibili assembramenti, come il centro storico e le vie dello shopping.

Ieri i controlli per due feste private

Gli accertamenti hanno riguardato inoltre anche verifiche sulle segnalazioni di feste o eventi privati, soprattutto in orario serale e notturno, come avvenuto anche nella notte tra venerdì e sabato, durante la quale i vigili sono intervenuti nel cuore della Capitale per un doppio intervento per eventi organizzati in due strutture ricettive. Il primo intervento ha riguardato una festa in una casa vacanze, organizzata da una decina di ragazzi anche minorenni, mentre il secondo un evento presso un affittacamere. In totale nel corso del fine settimana ammontano a circa trenta gli illeciti contestati per inosservanza delle misure per la limitazione del contagio, che hanno riguardato anche persone sorprese a circolare in strada senza motivo dopo le ore 22.