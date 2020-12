È ufficiale, anche Roma e Lazio diventano zona rossa durante le feste come il resto d'Italia, dal 24 dicembre al 6 gennaio. A confermarlo il Decreto legge di Natale presentato stasera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei Ministri, che impone, come già anticipato, nuove strette in vista delle festività. Le regole della ‘zona rossa', come ormai noto, impongono il divieto totale di spostamenti, anche all'interno del proprio comune, la chiusura dei negozi, dei bar e dei ristoranti. Torna anche nella nostra regione, che fino ad ora nella seconda fase dell'emergenza è rimasta zona gialla, l'autocertificazione, di cui è necessario munirsi per gli spostamenti che dovranno rispondere a comprovate esigenze di salute o lavoro o necessità. Nei feriali anche Roma e Lazio diventano zona arancione, con spostamenti concessi entro il proprio comune, per i comuni fino a 5mila abitanti fino a 30chilometri. non nei capoluoghi di provincia. Negozi aperti fino alle ore 21. Un Natale blindato dunque anche a Roma, dove non ci saranno mercatini di Natale e altri eventi, annullati gli appuntamenti tradizionali in città, come tra i tanti, la Befana di Piazza Navona. Il premier Conte: "C'è forte preoccupazione per assembramenti e forte voglia di convivialità che si crea in questi giorni misure necessarie in vista per ripartenza attività a gennaio".

Giorni rossi nei festivi e prefestivi

Il Dpcm in dica come giorni rossi 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, domenica 27 dicembre, 31 dicembre, 5 e 6 gennaio. ‘Zona arancione', nei feriali, con spostamenti consentiti all'interno del proprio comune, per il 28, il 29 e il 30 dicembre, e il 2, 3 e 4 gennaio. Chiusi tutti i negozi, bar e ristoranti tranne l'asporto ore 22 aperti supermercati edicole tabaccherie negozi di prima necessità, parrucchieri barbieri chiese e luoghe di culto fino alle 22

Le regole per cenone e veglione

Per quanto riguarda pranzi e cene durante le feste il Dpcm si potranno ricevere in casa fino a un massimo di due ospit non conciventi e si potranno invitare non solo i congiunti ma anche gli amici. Tuttavia è consentito uscire una sola volta al giorno per recarsi in una casa diversa dalla propria.