Ferrari si schianta contro 4 auto in sosta: danni da migliaia di euro (foto) Tanta paura ma nessun ferito è il bilancio dell’incidente che ha coinvolto una Ferrari lungo viale XXI Aprile a Roma. Il conducente 34enne ha perso il controllo e ha urtato 4 auto in sosta. Danni da migliaia di euro.

A cura di Alessia Rabbai

La Ferrari incidentata

Una Ferrari è rimasta danneggiata dopo essere finita contro quattro auto in sosta lungo viale XXI Aprile a Roma. Incubo per il conducente della vettura di lusso, la parte anteriore sinistra è stata distrutta dall'urto. Un danno da migliaia di euro. Il sinistro è avvenuto davanti agli occhi meravigliati dei passanti, che si sono fermati ad ammirare la costosa auto. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 settembre e sono avvenuti nei pressi di Piazza Bologna. Come riscostruito dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale erano circa le ore 16.30 quando il conducente, un trentaquattrenne di nazionalità albanese, era alla guida della Ferrari, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo dell'auto e ha urtato quattro vetture parcheggiate all'altezza del civico 22.

Non è riuscito a riprendere il controllo e a fermarsi per evitare l'impatto, così la parte sinistra anteriore della macchina è stata danneggiata, come le altre quattro. Presenti sul posto per gli accertamenti del caso gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza, che hanno svolto le verifiche di rito e ascoltato il conducente della Ferrari. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I vigili urbani in viale XXI Aprile

Distrutta una Ferrari un violento frontale

