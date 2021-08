Ferragosto rovente con l’anticiclone Lucifero: domenica allerta caldo a Roma domenica 15 agosto, festa di Ferragosto, sarà un giorno da segnare con il bollino rosso a Roma. Previsto infatti un allarme di livello 3, il più pericoloso, nel bollettino sulle ondate di calore elaborato dal dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio e pubblicato dal Ministero della Salute. La temperatura percepita sarà di 38 gradi alle ore 14, l’ora più calda della giornata.

A cura di Enrico Tata

Farà caldissimo anche a Ferragosto: a Roma la temperatura massima sarà infatti di 37 gradi, con temperatura percepita a 38 gradi. Per la prossima settimana ancora non ci sono previsioni certe, ma è possibile che l'anticiclone africano Lucifero venga spazzato via da una vasta perturbazione in arrivo da nord. Per il momento, tuttavia, i meteorologi non si sbilanciano.

Caldo torrido a Roma, massime sui 38 gradi

Per quanto riguarda le temperature mattutine, alle 8 il termometro segnerà già 27 gradi.

Bollino rosso per caldo estremo anche a Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo

Farà caldissimo anche nelle altre province del Lazio: sarà bollino rosso, infatti, anche a Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo. A Frosinone la temperatura massima arriverà a toccare i 38 gradi intorno alle 14, a Rieti verrà raggiunta una temperatura di 37 gradi, a Latina le massime arriveranno a 37 gradi, ma la temperatura percepita sarà di addirittura 39 gradi e infine a Viterbo verranno toccati 36 gradi (temperatura percepita a 37 gradi).

Per la prossima settimana ancora non c'è alcuna certezza, ma sembra, almeno per il momento, che l'anticiclone africano Lucifero possa allentare la sua presa sul Lazio.