Ferita mortale con un frullino che gli è caduto di mano: morto Roberto Colasanti, 59 anni “Una tragica notizia che abbiamo appreso con incredulità e sgomento”, ha dichiarato il sindaco di Fontana Liri, paese dove risiedeva Colasanti.

A cura di Enrico Tata

Roberto Colasanti, 59 anni, è morto a Fontana Liri, provincia di Frosinone, a causa di una gravissima ferita causata da un frullino elettrico. L'uomo stava lavorando con l'attrezzo, quando questo gli è caduto e lo ha ferito a morte a un braccio. Inutile il soccorso dei sanitari del 118. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare a causa della quantità di sangue persa.

Così il sindaco di Fontana Liri, Giampio Sarracco, ha ricordato Colasanti: "Una tragica notizia che abbiamo appreso con incredulità e sgomento. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per questo tragico incidente che ha portato via una brava persona, marito e padre esemplare. Tutta la comunità è in lutto per questo triste evento".