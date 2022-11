Fenicotteri all’Oasi Lipu di Ostia: come vedere e quando gli uccelli rosa I fenicotteri sono arrivati all’Oasi Lipu di Ostia. Oggi è possibile osservarli con una visita dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

A cura di Alessia Rabbai

I fenicotteri a Ostia (Foto di Stefano Bruscarino)

I fenicotteri sono tornati all'Oasi Lipu di Ostia. I volontari li stavano aspettando e i meravigliosi uccelli rosa non hanno deluso le aspettative. Ad annunciare il loro arrivo lo scorso 31 ottobre è stato il Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia, con un post pubblicato sulla pagina Facebook: "L'Oasi si tinge nuovamente di rosa e non è uno scherzo di Halloween". Tante le foto scattate che li immortalano mentre volano o fanno il bagno. Ad oggi trascorsi cinque giorni dal loro arrivo dovrebbero essere ancora quattordici esemplari, che potrebbero provenire dalla Maremma, dal Circeo o dal Sud Italia e forse in migrazione.

Si possono ammirare, una data in programma per la visita è oggi, sabato 5 novembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 17. "Vi aspettiamo per cercare di osservarli insieme – scrive Lipu – Raccomandiamo di portarvi un binocolo e d'indossare scarpe comode". Per partecipare non serve prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email a chm.ostia@lipu.it. Non è chiaro se ci saranno anche altre date, perché dipende da quanto i fenicotteri decideranno di restare.

Foto di Franco Baccelli

Fenicotteri rosa all'Oasi Lipu di Ostia

Il fenicottero rosa o fenicottero maggiore (Phoenicopterus roseus) è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri e in natura può vivere fino a quarant'anni. Può arrivare a pesare fino a 4 chili, a raggiungere un'altezza compresa tra i 110 e i 150 centimetri e un'apertura alare di 240 centimetri. Le piume sono rosa, bianche, nere e rosse e uno dei suoi comportamenti caratteristici è quello di riposare su una zampa sola, nascondendo l'altra sotto al corpo.

