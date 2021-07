Femminicidio a Roma, uccisa dal compagno Monica Vallejo: in casa anche 53enne disabile che assisteva La donna è stata uccisa ieri dal compagno 68enne, Gonzalez Arbelaez, che l’ha colpita con diverse coltellate, soprattutto all’addome. Monica Lorenza Mejia Vallejo ha provato a chiedere aiuto ai vicini uscendo sul balcone, ma è stata riafferrata dall’uomo, che l’ha riportata in casa, continuando a colpirla.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Monica Lorenza Mejia Vallejo la donna di 44 anni uccisa brutalmente ieri dal compagno, il 68enne Gonzalez Arbelaez. Stavano insieme da un paio di mesi e lavoravano entrambi come badanti nell'appartamento dove è avvenuto il femminicidio: in casa era presente anche il 53enne che i due accudivano, un uomo affetto da disabilità impossibilitato ad alzarsi dal letto. L'assassino è stato immediatamente arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno trovato in casa con ancora in mano il coltello usato per uccidere Monica Lorenza, una lama da 20 centimetri che è stata sequestrata. Accanto a lui, il corpo della donna, che poco prima era corsa sul balcone ferita cercando di chiedere aiuto ai vicini, che hanno effettivamente dato l'allarme. Per lei non c'è stato nulla da fare: quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell'appartamento, era già deceduta. Per adesso Gonzalez Arbelaez non ha voluto dire agli inquirenti il motivo per cui ha deciso di uccidere la compagna.

Il brutale femminicidio è avvenuto ieri, giovedì 29 luglio, verso le 13.30. I vicini di casa dei due hanno sentito delle urla e i chiari rumori di una colluttazione, dopodiché hanno visto Monica Lorenza uscire sul balcone coperta di sangue per chiedere aiuto. Era già stata accoltellata all'addome, forse ancora non in modo letale. Subito i vicini che hanno assistito alla scena hanno dato l'allarme, sperando di fare in tempo per salvarla. E invece Gonzalez Arbelaez l'ha raggiunta, l'ha riportata in casa e l'ha uccisa, accoltellando ancora, fino a che non è più riuscita a muoversi. Ignoti i motivi dell'efferato gesto, per ora l'uomo non ha proferito parola. I vicini hanno invece riferito che avevano sentito spesso i due discutere. Forse Monica Lorenza aveva deciso di lasciarlo e andarsene. Le indagini sul movente sono tutt'ora in corso, mentre l'uomo si trova in carcere accusato di omicidio.