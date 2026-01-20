Federica Torzullo, un consigliere di Anguillara: “Ancora una donna uccisa dopo Federica Mangiapelo”

Federica Torzullo.

"Ad Anguillara in questi giorni c'è un clima surreale. Quello di Federica Torzullo è il secondo femminicidio in quattordici anni. Prima di lei ad essere uccisa per mano di un uomo è stata Federica Mangiapelo". A parlare intervistato da Fanpage.it è il consigliere di minoranza del Comune di Anguillara Sabazia Isaia Sergio Manciuria.

"La città ha vissuto un dramma nei dieci giorni che hannno preceduto la tragica notizia che poi ieri si è conclamata" il consigliere Manciuria fa riferimento al ritrovamento del corpo della quarantunenne. Federica Torzullo è stata vista per l'ultima volta la sera di venerdì 8 gennaio ed è stata ritrovata morta in un terreno vicino a quello in cui ha sede il deposito della ditta di movimento terra del marito, Claudio Carlomagno. Sua madre, Maria Messenio, era assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara e come riportato da Fanpage.it ha consegnato le dimissioni questa mattina.

"Anguillara ha subito una flessione emotiva"

"La comunità non si capacita di quanto accaduto. All'indomani della notizia che Federica è stata ritrovata morta sicuramente c'è stato uno scambio di opinioni, per capire le modalità di quanto accaduto. Alla famiglia voglio rivolgere un caloroso abbraccio in questo momento tragico, Anguillara ha subito una flessione emotiva" continua Manciuria.

Rispetto a Carlomagno, ora nel carcere di Civitavecchia indagato per omicidio aggravato, il consigliere spiega: "Conosco la famiglia Carlomagno, il padre è stato con me nel consiglio di amministrazione quando ero presidente del Consorzio Colle Biadaro, è una brava persona. La Procura parla di un tentativo da parte di Carlomagno di condizionare le persone informate dei fatti".

"Due femminicidi in 14 anni ad Anguillara"

Il consigliere Manciuria ha poi spiegato di come non sia la prima volta che Anguillara Sabazia si trova travolta da un dramma del genere. "Nell'arco di quattordici anni ci sono stati due femminicidi. Prima di Torzullo, Federica Mangiapelo". Si tratta della sedicenne uccisa dal fidanzato la notte di Halloween del 2012 e trovata morta la mattina seguente sulle rive del Lago di Bracciano in località Vigna di Valle.

Di recente, lo scorso 6 gennaio, la panchina ross di Federica Mangiapelo, che si trova all'interno del Giardino a lei dedicato con vista lago, è stata vandalizzata. In merito alla scomparsa di Torzullo infatti, quando ancora non era stato ritrovato il suo cadavere, Fanpage.it ha contattato il papà Luigi Mangiapelo, che ha detto: "Si riaprono in me ferite profonde". "Credo – dichiara Manciuria -che non ci siano parole per lenire il dolore di questa tragedia immensa".

