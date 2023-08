Febbre Dengue, primo caso a Roma da zanzara tigre: oggi disinfestazioni in XIV e IX Municipio Le istituzioni invitano ad evitare allarmismi. Dopo il primo caso di febbre Dengue confermato a Roma senza che il contagio sia avvenuto all’estero, oggi disinfestazioni in larga scala in alcuni quartieri della capitale.

A cura di Redazione Roma

Le istituzioni sanitarie invitano a evitare allarmismi, ma il primo contagio di virus Dengue a Roma un po' preoccupa. Soprattutto perchéla febbre tropicale questa volta non arriva da un contagio all'estero, su questo non sembrano esserci dubbi: la persona che ha contratto l'infezione non è mai andata in paesi a rischio, quindi l'unica possibilità che rimane è che a trasmettere la malattia sia stata una zanzara autoctona. L'altro caso segnalato in Italia invece, sempre nel Lazio a San Felice Circeo, è confermato che si tratti di un caso di "importazione", ovvero la donna di Roma risultata positiva era stata in vacanza all'estero.

È il 2 agosto quando l'uomo si presenta al pronto soccorso presentando febbre alta ed eruzioni cutanee in diverse parti del corpo. Viene sottoposto ad analisi specifiche l'11 agosto e successivamente scatta la quarantena: è Dengue. La notizia diventa pubblica e Ministero della Salute, Asl, Regione e Comune mettono in moto la macchina della comunicazione nei confronti della cittadinanza, per evitare che si scateni il panico.

La febbre trasmessa dalla zanzara tigre

Oggi inizieranno le disinfestazioni ad ampio spettro delle zone coinvolte da parte di Ama. Il personale della municipalizzata interverrà in diverse zone del XIV Municipio – in particolare nei parchi del Pineto, a Valle Aurelia e nel parco di Monte Ciocci. Coinvolta anche la Cecchignola, in IX Municipio. Si tratta delle zone dove abita e dove lavora l'uomo punto da una zanzara.

Cosa fare in caso confermato o sospetto di infezione da Dengue

Ecco le raccomandazioni della Regione in caso di caso sospetto o confermato: "Al fine di ridurre la diffusione della malattia è raccomandato l’isolamento domiciliare fiduciario del caso possibile, probabile o confermato, per 7 giorni a partire dall’esordio dei sintomi, nonché l’adozione di misure protettive nei confronti delle punture di insetto per contribuire, in tal modo, ad interrompere la trasmissione".

I sintomi della febbre Dengue

Ma quali sono i sintomi della malattia? "La Dengue è una sindrome febbrile acuta trasmessa dalla puntura di zanzare infette, anche zanzara tigre, ben presente alle nostre latitudini. È più comune nei climi tropicali e subtropicali. La maggior parte delle persone affette da Dengue (50-70%) non presenta sintomi. Per coloro che hanno sintomi, i più comuni sono febbre elevata, cefalea, mialgie, nausea ed eruzioni cutanee".