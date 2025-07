Febbre del Nilo, terza vittima nel Lazio: si tratta di un uomo di 86 anni

Zanzara comune (Immagine di repertorio IStock)

Nella Regione Lazio si conta la terza vittima della Febbre del Nilo Occidentale, West Nile. Si tratta di un uomo di 86 anni morto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato. È morto oggi, mercoledì 29 luglio 2025, a Latina, nella provincia italiana maggiormente colpita dal virus. L'ottantaseienne era tra i primi contagiati nel territorio e si trovava in terapia intensiva. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato affetto da diverse patologie pregresse.

Soltanto nella giornata di ieri, martedì 28 luglio 2025, sono morte due persone. La seconda vittima nella regione Lazio ha perso la vita alle 6.20 della mattina, era residente a Isola Liri nel Frusinate, ma aveva trascorso un periodo di villeggiatura a Baia Domizia in provincia di Caserta. Nel pomeriggio, inoltre, si è contata anche la prima vittima in Campania, la terza in territorio nazionale.

I contagi a Roma e nel Lazio: quante persone hanno contratto la West Nile

Stando agli ultimi aggiornamenti inviati dalla Regione Lazio, i contagi negli ultimi 12 giorni sono passati da 2, i primi casi autoctoni nel capoluogo pontino, a 44, di cui 41 a Latina e 2 a Roma. Dei casi romani, però, uno ha perso la vita ieri. Era ricoverato all'istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. L'altro, invece, è un ragazzo di 31 anni originario di Aprilia, che potrebbe aver contratto il virus sul posto di lavoro, a Cisterna di Latina. Anche lui si trova ricoverato in ospedale, allo Spallanzani, dopo aver riscontrato complicanze derivate dal virus. Secondo quanto comunicato dei giorni scorsi dall'ospedale stesso, si trova in condizioni di miglioramento.

I comuni con maggiori contagi

Come precisato dalla Regione Lazio, i Comuni di presunta esposizione in provincia di Latina sono Aprilia, Cisterna di Latina, Fondi, Latina, Pontinia, Priverno, Sezze, Sabaudia, mentre in provincia di Roma sono Anzio e Nettuno. In entrambi i capoluoghi di provincia sono già in corso disinfestazioni straordinarie per cercare di ridurre il rischio contagio. Niente paura però: se avete in mente vacanze nella provincia pontina, l'accortezza è quella di proteggersi con spray antizanzare e cercare di non frequentare luoghi umidi e acquitrinosi dove potrebbe esserci un maggior numeri di insetti di questo tipo.

