Fanno ‘troppo rumore’: 46enne ossessionato dai vicini citofona a ogni ora e li picchia Uno dei vicini di casa dell’uomo è finito al pronto soccorso diverse volte a causa delle aggressioni del 46enne.

Perseguitava i suoi vicini di casa con continue citofonate e aggressioni perché ‘disturbato' dai loro rumori. Un uomo di 46 anni residente a Roma, nel quartiere di San Giovanni, è stato denunciato e adesso non potrà più avvicinarsi ai vicini, pena il peggiorare della sua situazione giudiziaria. A notificare il provvedimento all'uomo, accusato di atti persecutori, sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni. Il 46enne ha reso la vita impossibile ai suoi vicini, ormai terrorizzati anche solo di muovere un passo in casa. L'uomo continuava a urlargli che facevano troppo rumore, andava a citofonare ogni ora del giorno e della notte, li insultava e minacciava. Una volta ha addirittura danneggiato la loro porta di casa, mentre altre volte ha aggredito fisicamente uno degli abitanti della casa. Una situazione insostenibile, che ha portato la famiglia a decidere di denunciarlo.

Terrorizza i vicini: denunciato per atti persecutori

Alcune aggressioni sono state talmente violente che uno degli abitanti della casa è dovuto andare al pronto soccorso per le ferite riportate al volto e alle gambe. Era inutile provare a fare ragionare il vicino: ormai era convinto che facessero troppo rumore e continuava a perseguitarli. Ogni colpo di citofono era diventato un incubo, incontrarlo per le scale un vero e proprio terrore. La situazione era talmente grave che avevano pensato addirittura di vendere la propria casa e trasferirsi. Adesso l'uomo è stato denunciato e non potrà avvicinarli: bisognerà vedere se rispetterà il provvedimento emanato dal giudice o se continuerà con i suoi comportamenti ossessivi, terrorizzando i vicini.