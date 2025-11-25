Fabrio Salandri condannato per tentato omicidio, 13 anni al protagonista del video di Achille Lauro

Condanna confermata per Fabio Salandri, protagonista del video “Amico del Quore” di Achille Lauro. La pena è di 13 anni e 3 mesi per tentato omicidio.

Achille Lauro e Fabio Salandri

Dal set di un videoclip musicale alla cronaca giudiziaria: la parabola di Fabio Salandri, già conosciuto alle forze dell’ordine per il suo passato criminale e volto noto per la sua partecipazione al video della hit di Achille Lauro "Amico del Quore", ha visto la condanna in secondo grado con la sentenza della Corte d’Appello di Roma che conferma una pena a tredici anni e tre mesi di carcere l'ex pugile per tentato omicidio. Le accuse fanno riferimento ad una sparatoria avvenuta nel quartiere Tufello a febbraio 2023.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Salandri e suo cugino Marco Antoniucci avrebbero fatto irruzione nell’abitazione di Marco Canali, sparandogli alle gambe diversi colpi. I proiettili hanno raggiunto le arterie femorali, zone vitali che avrebbero potuto causare la morte dell’uomo. Un’aggressione, che ha portato all’arresto dei due a giugno 2023. Salandri è stato gambizzato sempre al Tufello nel 2014.

La sentenza di primo grado

In primo grado a gennaio scorso, Antoniucci era stato condannato a 15 anni, pena ridotta in appello a 13. Per Salandri, invece, i giudici hanno confermato la responsabilità, fissando la condanna a oltre tredici anni di reclusione. Le accuse comprendono anche il porto abusivo di armi. La difesa ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione, attendendo le motivazioni della sentenza.

Il videoclip con Achille Lauro e Cicalone

La vicenda ha destato clamore non solo per la violenza dell’episodio, ma anche per il passato del protagonista. Salandri era infatti diventato un volto conosciuto grazie al videoclip di Achille Lauro del 2016, che lo aveva reso parte dell’immaginario musicale dell’artista romano. Un’immagine di ribellione e strada che, a distanza di anni, si è trasformata in un caso giudiziario di cronaca nera. Oltre al videoclip di Lauro, Salandri ha partecipato anche ad una puntata di "Quartieri Criminali" dello Youtuber Cicalone dedicata al Tufello, nella quale raccontava il suo progetto di voler aprire una palestra.