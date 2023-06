Tentato omicidio al Tufello: arrestato Fabio Salandri protagonista di un video di Achille Lauro Fabio Salandri, un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine per il suo passato criminale, è stato arrestato con l’accusa di aver cercato di uccidere al Tufello un uomo, Marco Canali. È stato protagonista del video “Amico del Quore” di Achille Lauro, e della puntata di Qiuartieri Criminali dello Youtuber Cicalone dedicata al Tufello.

A cura di Natascia Grbic

Si chiama Fabio Salandri uno dei due uomini arrestati con l'accusa di aver gambizzato al Marco Canali lo scorso 22 febbraio al quartiere Tufello. L'uomo però, era già un volto noto sia alle cronache sia al mondo dello spettacolo per aver partecipato al video di Achille Lauro, Amico del Quore. Salandri, che ora è in carcere con l'accusa di tentato omicidio, era stato gambizzato sempre al Tufello nel 2014: in quell'occasione le forze dell'ordine hanno faticato non poco a convincerlo a recarsi in ospedale per la ferita alla coscia. In ogni caso, non aveva collaborato con la polizia, non fornendo alcuna indicazione sul suo aggressore.

Salandri avrebbe sparato a Canali mentre si trovava nella sua abitazione al Tufello. Insieme a un complice – Marco Antoniucci, arrestato anche lui – avrebbe suonato al campanello di casa dell'uomo, sparandogli poi alle gambe dopo che la compagna presente in casa gli aveva aperto. È stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara dopo mesi di serrate indagini.

Salandri e la partecipazione a "Quartieri Criminali" di Simone Cicalone

Fabio Salandri però non è noto solo per la sua partecipazione al video di Achille Laura, ma anche per essere uno dei protagonisti di alcuni video dello Youtuber Simone Cicalone, in particolare quello dedicato a Valmelaina e al Tufello della serie "Quartieri Criminali". Qui Salandri racconta la sua storia e la sua supposta "redenzione" dopo il carcere e i reati commessi, la passione per la boxe e il tentativo di aprire una palestra nel quartiere. Nei video di Cicalone Salandri accompagna anche Tommaso Marsella, storico affiliato alla Banda della Magliana per anni attivo proprio al Tufello e da alcuni anni uscito dal carcere.