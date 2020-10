Fa una trasfusione di sangue a una Testimone di Geova: medico condannato

Una dottoressa del tribunale di Tivoli è stata condannata per violenza privata: nel tentativo di salvare una paziente di 36 anni ricoverata in condizioni disperate le ha effettuato una trasfusione di sangue. Ma i testimoni di Geova rifiutano il trattamento medico che prevede l’emotrasfusione e la donna aveva lasciato chiare disposizioni in questo senso.