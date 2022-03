Expo 2030 Roma, ecco il logo della candidatura presentato da Gualtieri a Dubai Ecco il logo scelto per la candidatura di Roma all’Expo 2030. È stato presentato oggi a Dubai.

A cura di Enrico Tata

Se la candidatura di Roma 2030 andasse in porto, ecco dove si terrà l'Expo nella Capitale: il luogo scelto è Tor Vergata, alla periferia sud est di Roma. "L'Expo sarà un grande motore di rigenerazione urbana. Noi intendiamo una rigenerazione di tutta Roma", ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oggi al padiglione italiano di Expo Dubai. L'architetto che si occuperà di questa sfida è Carlo Ratti, docente presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston (ha disegnato anche il padiglione italiano all'Expo di Dubai).

"Roma è una città con una sperimentata capacità di accoglienza, che verrà rafforzata e potenziata con il Giubileo del 2025. E' una città aperta, inclusiva, verde, della scienza, della pace e il dialogo tra i popoli, che vuole proiettare nel futuro la sua capacita' di reinventarsi e di reinventare il rapporto tra le persone e i territori. Immaginiamo un Expo che guarda al futuro ma ha radici saldamente nel passato". L'Expo, ha aggiunto il primo cittadino, avrà una caratteristica, di coinvolgere e valorizzare l'Università e la ricerca, la comunità scientifica. Gli vogliamo chiedere di costruire assieme a noi questa candidatura".

"Roma è sicuramente un luogo di elezione e una grande vetrina, e noi vogliamo fare un'Expo che aiuti il mondo a presentare il meglio delle proprie esperienze nel settore della rigenerazione urbana, dell'interazione tra popoli e territori. Ma c'è qualcosa in più. Non è solo Roma, è l'Italia intera che si candida a ospitare questa Expo, che non è solo un volano di lavori, un concentrato di innovazione tecnologica, ma mette anche in evidenza il Paese che lo ospita e io credo che l'Italia del 2022 proiettata verso il 2030, gli anni del bilancio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu possa dire la sua con autorevolezza ed e' per questo che noi miriamo a fare l'Expo di un intero Paese con la sua capitale al centro", ha dichiarato il presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030, Giampiero Massolo, a Expo 2020 Dubai.

Il logo di Roma Expo 2030

Questo è il logo scelto per la candidatura di Roma all'Expo 2030. Si tratta di una porta ad arco che richiama quelle dell'antica Roma, realizzata con fasci di linee orizzontali e disegnata su un tassello che richiama l'immagine di un chip. I colori del logo passano dal verde al giallo, dal fucsia al blu, al violetto. Il logo "è generato sulla base di un algoritmo e ricorda che la nostra città si collega al futuro", ha detto il sindaco Gualtieri.