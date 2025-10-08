Evolutio all’Ara Pacis, da oggi la mostra dedicata alle infrastrutture che hanno trasformato l’Italia

La mostra “Evolutio” di Webuild al Museo dell’Ara Pacis di Roma è stata inaugurata oggi insieme al Museo digitale. Una mostra immersiva dedicata alle infrastrutture che hanno trasformato l’Italia. Ecco tutte le info su giorni e orari d’apertura, l’ingresso è gratuito.

Una delle installazioni alla mostra di Webuild al Museo dell’Ara Pacis

Ponti, ferrovie, dighe, metropolitane raccontati come opere d’ingegno e di arte sono i protagonisti di "Evolutio" al Museo dell'Ara Pacis di Roma. La mostra immersiva dedicata alle infrastrutture che hanno trasformato l'Italia è stata inaugurata oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, e resterà aperta al pubblico fino a domenica 9 novembre. Webuild ha "tagliato il nastro" presentando anche il primo Museo Digitale delle Infrastrutture nell'ambito di un progetto culturale divulgativo delle grandi opere. La mostra è ideata e organizzata da Webuild ed è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L'ingresso è gratuito, è aperta tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19.30.

Giorni, orari d'apertura e biglietto

La mostra "Evolutio" al Museo dell'Ara Pacis a Roma è visitabile da oggi, mercoledì 8 ottobre, a domenica 9 novembre. L'ingresso è gratuito e non serve la prenotazione. È aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle 19.30.

La mostra sulle infrastrutture d'Italia e nel mondo

Parte della mostra "Evolutio" di Webuild

La mostra suggestiva alla quale i visitatori potranno assitere è animata da foto video-racconti, installazioni multimediali e interattive, che attraversano oltre un secolo di trasformazioni economiche e sociali dell’Italia, mostrando come il Paese sia passato da nazione agricola a potenza industriale, grazie anche alle sue infrastrutture. È strutturata in varie aree tematiche: energia, acqua, trasporti, edilizia urbana e tecniche costruttive.

Un vero e proprio viaggio che va dal Canale di Panama ai ponti sospesi in Turchia, dalle grandi dighe in Africa alle metropolitane delle grandi città come Roma, Milano, Napoli, Parigi, Doha e Riyadh. La location scelta è l'Ara Pacis, l’altare inaugurato nel 9 a.C. per celebrare la pace e la prosperità della Roma di Augusto, simbolo non solo della città, ma anche di rinascita e progresso.

Mostra "Evolutio" all’Ara Pacis

Il Museo Digitale è una piattaforma che valorizza oltre 400 progetti Webuild sulla base di un patrimonio culturale di oltre 1,5 milioni tra foto e video dell’archivio storico multimediale delle opere del Gruppo. Webuild è uno dei principali player globali nel settore delle infrastrutture complesse, con oltre 95mila persone, tra dipendenti diretti e indiretti, impiegate nei suoi progetti in più di 50 Paesi del mondo. In Italia il Gruppo sta realizzando alcune delle opere più strategiche per la mobilità sostenibile e la transizione ecologica, collaborando con migliaia di imprese.