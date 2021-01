Manolo Gambini, l'uomo di 41 anni che dieci giorni fa era evaso dal carcere di Rebibbia, si è consegnato ai carabinieri. Dopo una fuga durata più di una settimana, avendo molto probabilmente capito che stava per essere rintracciato di nuovo, ha deciso di consegnarsi spontaneamente ai militari. Gambini era scappato la domenica del 17 gennaio: era riuscito a eludere la sorveglianza delle guardie carcerarie e a dirigersi verso il muro di cinta, che poi aveva scavalcato. Subito si sono attivate le ricerche, anche con l'ausilio di elicotteri, ma Gambini è riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce per diversi giorni. Adesso le indagini proseguiranno per capire se l'uomo sia stato aiutato da qualcuno in questi giorni durante la sua fuga o se abbia fatto tutto da solo, non coinvolgendo persone esterne.