Evade dai domiciliari e provoca un incidente stradale: 51enne portato in carcere Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere evaso dai domiciliari e aver provocato un incidente stradale.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 51 anni è evaso dagli arresti domiciliari, ha preso la macchina, e ha provocato un incidente stradale. È quando avvenuto il 13 febbraio a Frosinone: adesso, dopo i giorni necessari alle formalità di rito, è stato notificato all'uomo l'inevitabile aggravamento della misura cautelare, ed è stato portato in carcere. Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri in seguito al sinistro, infatti, ha opposto resistenza all'arresto, aggravando ancora di più la sua posizione.

L'episodio, come detto, è avvenuto il 13 febbraio. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari, quando ha deciso di uscire nonostante non avesse l'autorizzazione da parte del giudice. Probabilmente aveva deciso di provare a non farsi scoprire, uscendo quel tanto che bastava a non essere scoperto. Le cose però, non sono andate così: forse complice anche del nervosismo, il 51enne ha avuto un incidente stradale, cosa che ha chiaramente attirato l'attenzione dei carabinieri.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale, l'uomo, sapendo che non avrebbe dovuto trovarsi lì, si è dato alla fuga, provando a scappare. Non ci è però riuscito, e i militari, dopo aver saputo quello che era successo, lo hanno raggiunto, riportandolo presso la sua abitazione per scontare i domiciliari. Adesso, passati i tempi tecnici, gli è stato notificato l'aggravamento della misura cautelare, che lo ha portato di nuovo in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere, oltre che di evasione, anche di resistenza a pubblico ufficiale.