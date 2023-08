Evade dai domiciliari dopo 3 giorni e si presenta sotto casa della sorella: arrestato 59enne Il 59enne si trovava ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della mamma e della sorella. Questa mattina, prima di comparire davanti ai giudici di piazzale Clodio, l’uomo ha cercato nuovamente di evadere.

A cura di Teresa Fallavollita

(La Presse)

Non sono durati nemmeno tre giorni gli arresti domiciliari per un 59enne che nella giornata di ieri, domenica 13 agosto, è evaso dal suo appartamento e si è ripresentato sotto casa della sorella. L'uomo, infatti, si trovava recluso con l'accusa di maltrattamenti proprio nei confronti della mamma e della sorella, che ha avvisato le autorità. Nuovamente fermato dalle forze dell'ordine, stamattina si è tenuto il giudizio direttissimo nella città giudiziaria di piazzale Clodio. Lo riporta Repubblica.

La vicenda

Lo scorso giovedì, 10 agosto, per il 59enne erano scattati gli arresti domiciliari: questa la misura disposta dal Tribunale in seguito all'accusa di maltrattamenti nei confronti della mamma e della sorella. È stata proprio quest'ultima a segnalare ai carabinieri la presenza del fratello sotto casa sua. Erano quasi le 18 di ieri, domenica 13 agosto, quando qualcuno ha citofonato al suo appartamento: con estrema sorpresa, la donna ha trovato il fratello – che sarebbe dovuto essere in quel momento confinato nella sua abitazione, in zona Laurentina – davanti al portone, a Trigoria. A quel punto, spaventata, ha immediatamente chiamato i militari: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri di Tor De’ Cenci, che ha arrestato l'uomo riportandolo al suo domicilio in attesa di tradurlo nell'aula di piazzale Clodio, stamattina.

Non contento, però, l'uomo ci ha "riprovato" un'ultima volta anche nella mattinata di oggi: si è presentato davanti ai giudici con estremo ritardo, tanto da far temere potesse trattarsi di una seconda evasione nel giro di 24 ore. E in effetti, sempre secondo quanto riportato da Repubblica, il 59enne avrebbe nuovamente provato a far perdere le sue tracce, venendo però bloccato per tempo dai militari. A metà mattinata è comparso in aula indossando una pelliccia: "Ero andato a fare la spesa", si sarebbe giustificato.

L'uomo aveva già ricevuto un aggravamento della pena in passato: al posto dei domiciliari, inizialmente era stato previsto l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla madre e alla sorella; rischia ora un ulteriore aggravamento della misura. Il processo per l'evasione avrà luogo il prossimo ottobre.