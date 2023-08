Evade dagli arresti domiciliari per andare a comprare le sigarette: rintracciato dai carabinieri Si è allontanata dalla casa in cui stava scontando gli arresti domiciliari: rintracciato dagli agenti si è giustificato dicendo di essere uscito per comprare le sigarette.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Si è allontanato dalla sua abitazione, dove stava scontando una condanna agli arresti domiciliari, nel corso della serata di ieri, domenica 20 agosto 2023. L'uomo, un trentottenne romano, era uscito dalla casa assegnata per scontare la pena senza aver richiesto né ottenuto alcuna autorizzazione.

I carabinieri non ci hanno messo troppo tempo a scoprire che il trentottenne era uscito dalla casa: di fatto, l'uomo è evaso dai domiciliari. Non appena si sono accorti di quanto accaduto, una volta accertata la situazione, i militari della stazione di Roma Alessandrina, nel quadrante est della capitale, in una traversa di via Casilina si sono messi alla ricerca del trentottenne.

Rintracciato poco dopo

I militari si sono immediatamente messi sulle tracce dell'uomo sottoposto ai domiciliari. In breve tempo i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo. Quando i militari gli hanno chiesto delle spiegazioni riguardo al suo allontanamento, il trentottenne ha provato a giustificarsi dicendo di essere uscito di casa solo per comprare le sigarette. I Carabinieri lo hanno nuovamente arrestato, stavolta per evasione e riaccompagnato presso la sua abitazione: l'uomo resta in attesa di provvedimenti.

I precedenti

Non si tratta della prima persona evasa dai domiciliari in questa calda estate romana. Non molti giorni fa, alla vigilia di Ferragosto, un cinquantanovenne si allontanato da casa sua, ad appena tre giorni dall'inizio della condanna che stava scontando per maltrattamenti nei confronti della mamma e della sorella. Una volta uscito dalla sua abitazione, il cinquantanovenne si è presentato sotto la casa in cui vive la sorella.