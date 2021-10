Evade calandosi dalla finestra, lo rincorrono con l’elicottero: la fuga rocambolesca sembra un film Un ragazzo di 23 anni di Itri, provincia di Latina, dovrà rispondere dell’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo gli accertamenti del caso, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta, dove resterà in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.

A cura di Enrico Tata

Evade calandosi dalla finestra, lo rincorrono con un elicottero, lo raggiungono e lui cerca ancora una volta di fuggire divincolandosi dai carabinieri. Sembra la scena di un film, ma è successo nel pomeriggio di ieri, 15 ottobre, a Itri, provincia di Latina. Quando i militari della stazione locale sono arrivati a casa di un ragazzo di 23 anni del posto per verificare la sua presenza all'interno dell'appartamento (dato che era ai domiciliari), hanno visto quest'ultimo intento a cercare di scappare calandosi da una finestra. Il giovane ha fatto subito perdere le sue tracce ed è cominciata una vera e propria caccia all'uomo, come in film di Hollywood.

Elicottero sul posto, il ragazzo è stato rintracciato dopo nove ore di ricerca

Per le ricerche è stato utilizzato addirittura un elicottero, dato che il 23enne era scappato verso la montagna in località San Cristoforo, luogo impervio e troppo difficile da perlustrare a piedi. Per questo motivo i militari hanno chiesto l'invio di un elicottero sul posto in modo da velocizzare le ricerche dell'evaso. Dopo nove ore e grazie proprio all'aiuto del mezzo aereo, il ragazzo è stato rintracciato e ammanettato. Una volta catturato, però, il 23enne ha cercato nuovamente di scappare ed ha cercato di divincolarsi dalla stretta dei militari. Questa volta non ci è riuscito ed è stato subito ammanettato: dovrà rispondere dell'accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo gli accertamenti del caso, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta, dove resterà in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.