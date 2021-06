Roma Mobilità ha diffuso il piano mobilità per gli Europei di Calcio Uefa Euro 2020. Quattro partite, tra cui quella inaugurale, altre due partite dell'Italia e un quarto di finale, si giocheranno allo Stadio Olimpico di Roma.

Le partite degli Europei in programma a Roma

Venerdì 11 giugno – Gruppo A: Turchia – Italia ore 21 (partita inaugurale)

Mercoledì 16 giugno – Gruppo A: Italia – Svizzera ore 21

Domenica 20 giugno – Gruppo A: Italia – Galles ore 18

Sabato 3 luglio – Quarto di finale ore 21

Come raggiungere lo stadio Olimpico

Per raggiungere lo Stadio Olimpico di Roma verrà messo a disposizione un servizio navetta per i possessori del biglietto. Sarà attivo da quattro ore prima del fischio di inizio delle partite e fino a tre ore dopo le partite. Tre i punti di partenza delle navette: Metro A Cipro, stazione Termini metro A e B e parcheggio Tor di Quinto. Per arrivare allo stadio impiegano rispettivamente 25 minuti, 35 minuti e 15 minuti.

Per arrivare allo stadio sono previsti anche percorsi pedonali e ciclabili:

Percorso lungotevere dal Football Village di Piazza del Popolo (40 minuti)

piazza del Popolo – piazzale Flaminio – via Flaminia – via Azuni – lungotevere delle Navi lungotevere Flaminio

Percorso Angelico da zona Città del Vaticano (20 minuti)

dalla fermata metro A Ottaviano-San Pietro lungo viale Angelico, proseguendo sul percorso ciclo pedonale fino allo stadio Olimpico

L'orario serale della metropolitana verrà esteso nei giorni delle partite: venerdì 11 giugno, ultima partenza ore 1.30 di notte, mercoledì 16 giugno, ultima partenza ore 1.30 di notte, domenica 20 giugno, ultima partenza ore 23.30 di notte, sabato 3 luglio, ultima partenza ore 2.30 di notte.

Chiusure stradali previste



A partire da 5 ore prima dell'inizio delle partite e fino a 2 ore dopo il termine dei match sono previste alcune chiusure stradali nei pressi dello stadio Olimpico: a nord: chiusura al traffico del lungotevere Maresciallo Diaz altezza via Antonino S. Giuliano (aperta la sola carreggiata in direzione di via del Foro Italico)a est: chiusura al traffico Ponte Duca D’Aosta sud: chiusura al traffico del lungotevere Della Vittoria e di Piazzale Maresciallo Giardino (chiusura a Circonvallazione Clodia angolo via Durazzo).

Verranno deviate anche alcune linee di bus:

168: Limitazione a P.zza Mancini (abbandono zona della Farnesina)200: Deviazione su Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re Thaon di Revel (abbandono Tor di Quinto – Lung.re M.llo Diaz)226: Deviazione su Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re Thaon di Revel (abbandono Tor di Quinto – Lung.re M.llo Diaz)280: Deviazione su V.le Mazzini – Lung.re Flaminio (abbandono P.zza Bainsizza – Lung.re M.llo Cadorna)301: Deviazione su V.le Mazzini – Lung.re Flaminio – Lung.re Thaon di Revel – Lung.re Salvo D’Acquisto (abbandono P.zza Bainsizza – Lung.re M.llo Cadorna – Lung.re M.llo Diaz)32: Deviazione su V.le Mazzini – Lung.re Flaminio – Lung.re Thaon di Revel – Lung.re Salvo D’Acquisto – (abbandono V.le Angelico – Lung.re M.llo Cadorna – zona della Farnesina – Lung.re M.llo Diaz)446: Deviazione su Tor di Quinto – Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re Thaon di Revel (abbandono Lung.re M.llo Diaz)628: Limitazione a Clodio (abbandono V.le Angelico – Lung.re M.llo Cadorna – zona della Farnesina)69: Deviazione su V.le Mazzini – Lung.re Flaminio – Lung.re Thaon di Revel – Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re dell’Acqua Acetosa – Via dei Campi Sportivi (abbandono V.le Angelico – Lung.re M.llo Cadorna – Lung.re M.llo Diaz – Tor di Quinto)911: Deviazione su Tor di Quinto – Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re Thaon di Revel (abbandono – Lung.re M.llo Diaz).

Qua tutte le informazioni su chiusure e percorsi alternativi.