Domani sera coprifuoco posticipato all'una di notte per chi andrà a vedere gli Europei di Calcio Uefa Euro 2020. È stata firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, una nuova ordinanza che fissa a partire dall'una di notte l'inizio del coprifuoco per i possessori del biglietto di Italia – Turchia, gara inaugurale di Euro 2020 in programma domani, venerdì 11 giugno, alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il provvedimento è stato deciso per evitare che si creino assembramenti alla fine della partita, in modo tale che il pubblico abbia il tempo di lasciare lo stadio, mantenendo le misure di sicurezza, previste nel protocollo allegato al decreto del sottosegretario allo Sport del 4 giugno scorso.

Euro 2020 Roma, strade chiuse e traffico deviato

In occasione degli Europei di Calcio Uefa Euro 2020, Roma Mobilità ha diffuso un piano, che riguarda la circolazione dei veicoli nei pressi dello Stadio Olimpico. A partire da cinque ore prima dell'inizio delle partite e fino a due ore dopo il termine, sono previste alcune chiusure stradali. In particolare, a nord dello stadio il traffico sarà chiuso sul lungotevere Maresciallo Diaz all'altezza di via Antonino S.Giuliano, rimarrà aperta la sola carreggiata in direzione di vi del Foro Italico. A est, chiuso il Ponte Duca D'aosta. A sud, chiusura al traffico del lungotevere Della Vittoria e di Piazzale Maresciallo Giardino, con la chiusura della circonvallazione Clodia angolo via Durazzo.

Linee autobus Atac deviate per Euro 2020 a Roma:

168: Limitazione a P.zza Mancini (abbandono zona della Farnesina)

200: Deviazione su Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re Thaon di Revel (abbandono Tor di Quinto – Lung.re M.llo Diaz)

226: Deviazione su Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re Thaon di Revel (abbandono Tor di Quinto – Lung.re M.llo Diaz)

280: Deviazione su V.le Mazzini – Lung.re Flaminio (abbandono P.zza Bainsizza – Lung.re M.llo Cadorna)

301: Deviazione su V.le Mazzini – Lung.re Flaminio – Lung.re Thaon di Revel – Lung.re Salvo D’Acquisto (abbandono P.zza Bainsizza – Lung.re M.llo Cadorna – Lung.re M.llo Diaz)

32: Deviazione su V.le Mazzini – Lung.re Flaminio – Lung.re Thaon di Revel – Lung.re Salvo D’Acquisto – (abbandono V.le Angelico – Lung.re M.llo Cadorna – zona della Farnesina – Lung.re M.llo Diaz)

446: Deviazione su Tor di Quinto – Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re Thaon di Revel (abbandono Lung.re M.llo Diaz)

628: Limitazione a Clodio (abbandono V.le Angelico – Lung.re M.llo Cadorna – zona della Farnesina)

69: Deviazione su V.le Mazzini – Lung.re Flaminio – Lung.re Thaon di Revel – Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re dell’Acqua Acetosa – Via dei Campi Sportivi (abbandono V.le Angelico – Lung.re M.llo Cadorna – Lung.re M.llo Diaz – Tor di Quinto)

911: Deviazione su Tor di Quinto – Lung.re Salvo D’Acquisto – Lung.re Thaon di Revel (abbandono – Lung.re M.llo Diaz).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Roma Mobilità.