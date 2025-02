video suggerito

Estorce migliaia di euro a clienti delle escort: arrestato 22enne, si faceva chiamare ‘capo dei sicari’ Il modus operandi era sempre lo stesso: l’uomo contattava i clienti delle escort e si faceva dare migliaia di euro, minacciando di raccontare tutto ad amici e familiari. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di ventidue anni è stato arrestato a Roma dai Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, in provincia di Rieti, con l'accusa di estorsione continuata e aggravata. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe minacciato degli uomini facendosi dare migliaia di euro, ricattandoli dopo essere stati con una escort. Un vero e proprio raggiro, operato dal 22enne in diverse province ai danni di diverse persone. Accertamenti sono ancora in corso per vedere se il ragazzo, in tutto questo tempo, abbia agito insieme a dei complici.

Il modus operandi era sempre lo stesso: il 22enne, che si faceva chiamare ‘Torres' e si era autoproclamato ‘capo dei sicari‘, si faceva vivo con la vittima designata dopo che questi aveva avuto il primo contatto con una escort. Al malcapitato diceva che aveva fatto perdere loro tempo e denaro e a quel punto, dopo averlo spaventato, gli chiedeva mille euro. La vittima, presa dalla paura, pagava, ma non sapeva che l'estorsione non era finita lì. Il 22enne infatti continuava a chiedere denaro, che gli veniva versato tramite bonifici bancari. A un uomo residente a Rieti aveva chiesto due versamenti, uno da 2mila euro e poi uno da 5mila. Quest'ultimo è stato bloccato dall'intervento della banca, mitigando un po' le perdite economiche dell'uomo.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare il 22enne, arrestato con l'accusa di estorsione continuata e aggravata. Come detto, non è escluso che vi siano altri vittime e complici dell'uomo. La maggior parte delle vittime finite nella rete del 22enne erano uomini tra i 40 e i 60 anni residenti in diverse province