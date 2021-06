Al via il nuovo programma estivo del Museo Maxxi per il 2021. La rassegna di eventi su terrà da giovedì 10 giugno a mercoledì 21 luglio e ospiterà numerosi artisti di fama mondiale come Marina Abramović, Francesco Vezzoli, Levante, Vasco Brondi, Luca Barbarossa, Jhumpa Lahiri, Sandro Veronesi, Valerio Magrelli e Slavoj Žižek. "Un’edizione quest’anno ancora più attesa – si legge nel comunicato del museo romano – perché segna la ripartenza degli eventi live e all’aperto accessibili al pubblico dopo i lunghi mesi di stop imposti dalla pandemia, in sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative anti Covid-19".

Estate al MAXXI 2021, date e orari degli eventi

GIUGNO

Giovedì 10 ore 21 (libri e musica): ‘E questo cuore non mente' di Levante – ingresso libero, con prenotazione, fino ad esaurimento posti;

Venerdì 11 ore 21 (musica): Vasco Brondi con Paolo Di Paolo – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti;

Giovedì 17 ore 19 (cinema): ‘L’occhio di vetro' di Duccio Chiarini – ingresso 5 euro;

Giovedì 17 ore 21 (cinema): '50 – Santarcangelo Festival' di Michele Mellara e Alessandro Rossi – ingresso 5 euro;

Venerdì 18 ore 21 (libri/musica): ‘Atlante delle case maledette' di Francesco Bianconi – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti;

Martedì 22 ore 18:30 (musica): ‘Il quaderno di Nerina' di Jhumpa Lahiri – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti;

Martedì 22 ore 21 (mostre): Francesco Vezzoli con Marcello Barbanera, Stefano Karadjov e Bartolomeo Pietromarchi – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti;

Mercoledì 23 ore 18:30 (mostre/fotografia): ‘Di roccia, fuochi e avventure sotterranee' con Alessandro Dandini de Sylva, Matteo d’Aloja, Fabio Barile, Andrea Botto, Marina Caneve, Alessandro Imbriaco e Francesco Neri – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti;

Mercoledì 23 ore 21 (cinema): ‘Disco Ruin. 20 anni di Club Culture Italiana' di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto – ingresso 5 euro;

Giovedì 24 ore 21 (libri/musica): ‘Non perderti niente' di Luca Barbarossa – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti;

Venerdì 25 ore 21 (cinema): ‘Movida' di Alessandro Padovani – ingresso 5 euro;

Mercoledì 30 ore 19 (libri): ‘La bellezza abbandonata' di Giuseppe Di Giacomo con Massimo Cacciari – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti;

Mercoledì 30 ore 21 (cinema): ‘Il mio corpo' di Michele Pennetta – ingresso 5 euro

LUGLIO

Martedì 6 ore 21 (musica): Rachele Bastreghi con Silvia Calderoni – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti;

Giovedì 8 ore 21 (cinema): ‘Fellini – Io sono un clown' di Marco Spagnoli – ingresso 5 euro

Martedì 13 ore 21 (cinema): Premiazione Extra Doc Festival a seguire ‘Alida' di Mimmo Verdesca – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti

Giovedì 15 ore 21 (filosofia): ‘Filosofia della casa' di Emanuele Coccia con Riccardo Falcinelli – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti

Venerdì 16 ore 21 (mostre): Marina Abramović con Hou Hanru – ingresso 15 euro

Martedì 20 ore 21 (filosofia/mostre): Lectio di Slavoj Žižek. ‘Mediatori evanescenti nel passaggio dal socialismo alla democrazia capitalista' – ingresso 5 euro

Mercoledì 21 ore 21 (cinema): Premiazione Video Essay Film Festival – ingresso libero, previa prenotazione, fino a esaurimento posti.

Come acquistare i biglietti per gli eventi dell'estate 2021 al MAXXI

I biglietti per gli eventi sono acquistabili solamente online sul sito del museo, ad esclusione di alcuni acquisti last minute possibili previa verifica disponibilità di capienza nel rispetto nelle norme anti-contagio. Inoltre per accedere al museo è obbligatorio firmare un'autocertificazione. Per ulteriori informazioni il museo è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 11 alle ore 19.