Esquilino, mostra i genitali a una donna che butta l’immondizia: denunciato 53enne Un uomo di cinquantatré anni è stato denunciato a Roma dopo aver molestato una donna in zona Esquilino scesa a buttare l’immondizia sotto casa. A dare l’allarme la figlia che ha contattato le forze dell’ordine che lo hanno fermato mentre poco distante, semi nudo, continuava a mostrare i genitali ai passanti.

A cura di Redazione Roma

Una signora è andata a buttare l'immondizia sotto casa sua, in zona Esquilino quando nella serata di ieri è stata avvicinata e molestata da un uomo. A lanciare l'allarme contattando le forze dell'ordine è stata la figlia, che si è affacciata dalla finestra spaventata quando ha sentito le urla della madre. Quando gli agenti del Commissariato Viminale sono giunti sul posto hanno raccolto la testimonianza della donna, che ha raccontato come l'uomo le fosse avvicinato mostrandogli i genitali dopo essersi spogliato, fornendone una descrizione.

L'uomo continuava a molestare i passanti per strada

Ma identificare l'autore delle molestie non è stato difficile, dato che stava continuando a poche centinai di metri con la medesima condotta. I poliziotti si sono messi subito sulle sue tracce e lo hanno trovato mentre, semi nudo, continuava a molestare i passanti mostrando loro le parti intime nei dintorno di piazza Vittorio Emanuele in evidente stato di alterazione. Quando hanno tentato di fermarlo ha opposto resistenza tentando di divincolarsi, ma alla fine gli agenti sono riusciti ad avere la meglio immobilizzandolo e facendolo salire sulla pattuglia.

Identificato è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico

L'uomo è stato identificato per un cittadino di cinquantatré anni di nazionalità nigeriana. "Irregolare sul territorio nazionale e con svariati precedenti a suo carico, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato, oltre ad essere stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico", si legge nella nota diramata dalla Questura di Roma che racconta l'episodio.