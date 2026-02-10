Esplosione a San Lorenzo: bomba carta davanti a un’osteria, indaga la polizia

Un ordigno è esploso nella notte in via dei Falisci, a San Lorenzo, danneggiando un’osteria. Vetri in frantumi e serranda colpita, indagini in corso.

Un forte boato nel cuore della notte ha svegliato numerosi residenti del quartiere San Lorenzo. L’esplosione è avvenuta tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio 2026, intorno alle 2.00, in via dei Falisci, all’altezza del civico 4, davanti all’osteria ‘Pesce fritto e Baccalà'.

L’ordigno è esploso all’esterno del locale, causando danni visibili alla struttura anche se una conta precisa non è stata ancora effettuata. In particolare sono andati in frantumi i vetri dell’ingresso e la serranda è stata danneggiata dall’onda d’urto. Il rumore è stato descritto come molto violento e ha allertato immediatamente gli abitanti della zona, che hanno contattato il numero unico per le emergenze 112.

Esplosione davanti a un'osteria a San Lorenzo: indagini della polizia

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata provocata da una bomba carta. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato Esquilino della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Gli agenti stanno cercando eventuali testimoni e verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona, per capire se l’esplosione sia stata ripresa e se possano emergere elementi utili all’indagine.

Bomba carta contro l'osteria ‘Pesce fritto e Baccalà': nessun ferito

Via dei Falisci, che collega via Tiburtina e via dei Volsci, è una strada molto trafficata nelle ore notturne durante la movida che anima San Lorenzo nei fine settimana e non solo. Non è ancora chiaro se ci fossero persone sulla via al momento dell'esplosione, ma al momento non risultano feriti. Le indagini proseguono.