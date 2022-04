Esplosione in due villette a Bracciano: due feriti trasportati in ospedale Momenti di paura a Bracciano, dove uon uomo e una donna ieri mattina sono rimasti feriti nell’esplosione di due villette.

A cura di Alessia Rabbai

Due esplosioni in due villette via Fra Giovanni a Bracciano in provincia di Roma. A rimanere ferite due persone, un uomo di quarantotto e una donna di cinquantaquattro anni, che sono state trasportate in ambilanza all'ospedale. Lo scoppio si è verificato nella tarda mattinata di sabato 16 aprile, precisamente nel territorio tra Bracciano città e la frazione di Vigna di Valle. Le cause esatte non sono note e ancora in corso d'accertamento, probabilmente l'esplosione è stata provocata da una fuga di gas. Paura tra i residenti che hanno udito un boato in strada e che si sono allarmati, chiedendosi cosa fosse successo. A seguito delle esplosioni è partita subito la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Data la situazione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che, arrivata la segnalazione alla Sala Operativa, hanno mandato una squadra, che ha dato il via alle operazioni di messa in sicurezza degli edifici e della zona.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso le due persone rimaste coinvolte nell'esplosione e ferite e le ha trasportate in ambulanza per portarle in ospedale. Arrivati al pronto soccorso, i due pazienti sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende nessuno dei due rischia di morire. Presenti i carabinieri di competenza territoriale della Compagnia di Bracciano per gli accertamenti di rito, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.