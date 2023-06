Esplosione e incendio oggi a Tor Bella Monaca: a fuoco un mezzo dell’Ama A fuoco un camion dell’Ama a Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma. Vigili del fuoco sul posto. Il video pubblicato su un gruppo Facebook del quartiere.

A cura di Enrico Tata

Uno scoppio poi l'incendio. Intorno alle 6 di oggi, mercoledì 21 giugno, ha preso fuoco un camion dell'Ama in via Giovanni Battista Scozza, quartiere Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma. Stando a quanto si apprende, il mezzo si trovava nei pressi dei cassonetti dei rifiuti. A riferirlo i residenti sul gruppo Facebook ‘Quartiere Tor Bella Monaca'.

Una signora riferisce che i vigili del fuoco sono arrivati immediatamente sul posto e hanno spento in pochi minuti le fiamme. "Si è vero, ho sentito le sirene dopo nemmeno 5 minuti dallo scoppio. Probabilmente erano già in zona, non penso siano partiti dalla caserma di La Rustica", conferma un altro cittadino.

Per il momento non si segnalano feriti.