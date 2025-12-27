Esplosa un’altra bomba all’alba a Latina, è la settima in sette mesi

Settima bomba esplosa in sette mesi a Latina, dove all’alba un ordigno ha svegliato i residenti del quartiere Nicolosi. La pista è quella della criminalità.

Una nuova bomba è esplosa a Latina. Stavolta l'esplosione si è registrata in via Corridoni nel quartiere Nicolosi, nei pressi del centro storico pontino. Si tratta nello specifico, di una zona lontana rispetto alle precedenti esplosioni e alle ‘zone rosse' istituite dalla Prefettura a inizio dicembre, dopo i precedenti e particolarmente attenzionate a livello di sicurezza e presidio. L'episodio è successo all'alba di oggi, sabato 27 dicembre. Si tratta dell'ennesimo caso, il settimo in sette mesi. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura.

L'esplosione vicino al centro

L'ipotesi è che l'esplosione dell'ordigno si collochi nell'ambito di contese relative alle piazze di spaccio di droga tra gruppi criminali territoriali, che gravitano intorno al capoluogo. Secondo quanto ricostruito finora la bomba esplodendo ha distrutto un'auto, che era parcheggiata lungo la strada. Il proprietario della macchina sarebbe un operaio quarantacinquenne di nazionalità romena, estraneo all'ambiente criminale.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sono arrivati i poliziotti. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Scientifica, che hanno svolto un sopralluogo alla ricerca di tracce utili a risalire ai responsabili, al momento non ancora individuati. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza di zona, per capire se abbiano immortalato il passaggio dei presunti autori.

I precedenti a Latina

Non si tratta della prima esplosione a Latina ma, come detto, sono circa sette gli ordigni che hanno allertato i cittadini da maggio scorso. Un ordigno è stato trovato sul marciapiede di Corso Matteotti, vicino a un’officina; a maggio scorso un'altra bomba è esplosa in zona Torrenova.

A settembre è stata la volta delle cosiddette Case Arlecchino, in via Guido Rossa, anche lì è esploso un ordigno. Un altro il giorno seguente è esploso in via della Darsena. E ancora un'altra bomba, la quinta, è esplosa sempre alle Case Arlecchino. Ancora a settembre, in viale Nervi. A novembre un altro ordigno ha danneggiato un palazzo che fa parte delle case popolari in viale Kennedy. Stamattina l'ultimo caso nel quartiere Nicolosi.