Bomba scoppia davanti a un palazzo a Latina: 4 persone in ospedale, ipotesi attentato esplosivo

L’esplosione in viale Kennedy a Latina (Foto di Andrea Ranaldi, Latina Oggi)

Esplosione a Latina, dove una bomba è scoppiata davanti a un palazzo in viale Kennedy. È successo verso le ore 23 di ieri, sabato 22 novembre. Non ci sono feriti, tuttavia quattro residenti anziani sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e sottoposti ad alcuni accertamenti, perché sotto choc per la paura. Ordigni rudimentali tornano ad esplodere a Latina, colpita da una serie di episodi da diversi mesi. A settembre scorso vari ordigni sono esplosi nell'arco di pochi giorni, allertando la città. Tra questi a scoppiare è stata una bomba all'interno di un palazzo in via Nervi, che ha danneggiato l'ingresso e mandato in frantumi i vetri.

Ipotesi attentato esplosivo

Sul caso di ieri sera indagano gli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina. L'ipotesi è che si tratti dell'ennesimo attentato esplosivo, episodi che si inserirebbero in un contesto riconducibile alla criminalità forse per fatti di droga, ma le indagini sono in corso e gli investigatori che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto mantengono il massimo riserbo. I cittadini hanno parlato fin dai primi momenti di aver sentito un forte boato che ha fatto tremare i vetri delle loro case, un fragore che pareva provenire proprio dalla direzione di viale Kennedy.

Tutti si sono allarmati, essendo tarda serata, chiedendosi cosa stesse accadendo. L'esplosione è stata avvertita anche a distanza. Tante le segnalzioni arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112 con al richiesta d'intervento, sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Ordigno esploso a Latina, la conta dei danni

Ad esplodere è stato probabilmente un ordigno rudimentale davanti all'ingresso dell'edificio. L'esplosione ha infranto alcuni vetri delle abitazioni al primo piano, ha danneggiato il portone e un'auto parcheggiata. Il palazzo è stato temporaneamente evacuato, per permettere ai soccorritori di svolgere le verifiche strutturali. Al termine degli accertamenti non sono emerse criticità e i residenti sono rientrati nelle loro case.