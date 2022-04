Esplode una bomba nel parcheggio del commissariato di polizia al Tuscolano: si cercano i responsabili Il boato è stato talmente forte tanto che i residenti della zona si sono affacciate alle finestre per controllare cosa fosse successo.

A cura di Giorgia Venturini

Un ordigno rudimentale è scoppiato davanti al commissariato Tuscolano in via Cestio Gallo. I fatti sono accaduti ieri domenica 3 aprile in mattinata. Il boato è stato talmente forte tanto che i residenti della zona si sono affacciate alle finestre per controllare cosa fosse successo. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito.

Si cerca l'autore dell'esplosione

Dalle prime informazioni, subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti anche gli artificieri. Sono stati loro a trovare le tracce di una bomba rudimentale: fortunatamente all'interno della bomba non c'erano chiodi o altri oggetti pericolosi. Intanto sono scattate le indagini della polizia che sta cercando di risalire all'autore o agli autori di un simile gesto. Per ora risulta per certo che la bomba sia stata posizionata all’interno del parcheggio del commissariato per poi essere posizionata sul bordo di una finestra. Con un accendino è stata accesa la miccia e poi la bomba è esplosa. Non risultano gravi danni: solo una macchina parcheggiata nelle vicinanze è stata raggiunta da del fango. Ora spetterà alla polizia ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: potranno contare sulle immagini delle telecamere di video sorveglianza del commissariato. Molto probabilmente chi ha agito aveva il volto coperto ma per aver acceso la miccia vuol dire che era nelle vicinanze pochissimi minuti prima dell'esplosione.