Esplode un camper al Tufello: i detriti raggiungono un appartamento che va a fuoco Paura nella notte al Tufello, dove un camper è esploso e si è incendiato, coinvolgendo anche un’abitazione al quarto piano. Non ci sono feriti né intossicati.

A cura di Alessia Rabbai

L’esplosione al Tufello

Un camper è esploso in via Ottorino Gentiloni in zona Tufello a Roma e i detriti hanno coinvolto e danneggiato anche un appartamento al quarto piano di un palazzo. Non ci sono feriti né intossicati. L'episodio si è verificato nella notte di lunedì 14 agosto nella periferia Nord Ovest della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le 3 quando un camper parcheggiato in strada ha preso fuoco all'altezza del civico 53 per cause non note e in corso d'accertamento. Le fiamme lo hanno divorato ed è esploso.

L’abitazione danneggiata dall’incendio

I detriti hanno poi raggiunto l'abitazione sovrastante e si è originato un nuovo incendio. Un boato ha svegliato i residenti di soprassalto nella notte, si sono domandati preoccupati cosa fosse successo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Giunta sul posto la squadra 6A di Nomentano, i pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Sono poi intervenute di supporto le squadre 1A, AB9 AS6, AB10 ,9A ,TA6 3A, i Nuclei nucleare-biologico-chimico-radiologico, il capo turno provinciale e il funzionario di servizio.

I vigili del fuoco al lavoro al Tufello

I vigili del fuoco hanno domato l'incendio di camper e abitazione. Il primo è andato completamente distrutto. Sono poi entrati all'interno dell'appartamento per valutare se le abitazioni accanto a quella direttamente coinvolta fossero agibili. Fortunatamente nell'incendio con esplosione non ci sono stati feriti né intossicati. Via Gentiloni è stata temporaneamente chiusa per la sicurezza di soccorritori e automobilisti durante l'intero intervento.