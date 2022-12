Escursionista romano senza vita sui Monti Lucretili: “Difficili operazioni recupero del corpo” Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nel Parco dei Monti Lucretili. Le ricerche erano scattate dopo che non era rientrato. Ancora in corso le operazioni di recupero del corpo.

A cura di Redazione Roma

Tragedia sui monti in provincia di Roma. È in corso in queste ore il recupero del corpo di un escursionista che ha perso la vita nel Parco Regionale dei Monti Lucretili in provincia di Roma. L'uomo, un romano di cinquantacinque anni, è stato trovato morto nei boschi attorno al borgo di San Polo dei Cavalieri. Il personale Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha cominciato le ricerche dopo che non era tornato dalla sua escursione nel pomeriggio di ieri e i familiari avevano lanciato l'allarme. Questa notte il tragico ritrovamento ai piedi del Monte Morra.

Non sono ancora note le generalità della vittima, ma da quanto si apprende l'uomo conosceva bene la zona in cui si era spinto nel corso della sua escursione ed era un camminatore esperto.

La zona delle ricerche è stata circoscritta grazie alla rilevazione in elicottero del telefono cellulare dell'uomo. Purtroppo quando i soccorritori lo hanno raggiunto ormai non c'era più niente da fare: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Da quanto si apprende la morte sarebbe dovuta a cause naturali. Il recupero del corpo è ancora in corso viste le difficoltà che presenta il terreno nella zona.

"Sono impegnati nelle operazioni di ricerca oltre quaranta operatori coadiuvati dalle unità cinofile molecolari. – si legge in una nota – Sul posto anche gli uomini e gli elicotteri della Guardia di Finanza, i Carabinieri, i nuclei Saf dei Vigili del Fuoco, le Associazioni di Protezione Civile e i Guardiaparco".