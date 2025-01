video suggerito

Escursionista cade in un burrone sul Terminillo e fa un volo di centinaia di metri: è gravissimo L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi, venerdì 17 gennaio, sul monte Terminillo. L’alpinista, un 58enne di Carpineto Romano, è in gravissime condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente sul monte Terminillo. Un escursionista di 58 anni, residente a Carpineto Romano, è scivolato dalla parte alta del Canale Centrale, nei pressi della vetta della montagna in provincia di Rieti. Stando a quanto si apprende, ha fatto un volo di centinaia di metri. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi, venerdì 17 gennaio.

Faceva parte di un gruppo di quattro alpinisti, che hanno dato immediatamente l'allarme. Raggiunto il luogo dell'incidente, i tecnici e un medico del Soccorso Alpino del Lazio hanno prestato i primi soccorsi e hanno stabilizzato il ferito, che aveva riportato numeri traumi e ferite in seguito alla caduta.

Successivamente sono intervenute sul posto anche altre squadre di soccorso della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito, l'alpinista ferito è stato immobilizzato e trasportato in barella fino al rifugio Angelo Sebastiani. Qua è stato subito affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Leggi anche Escursionista scivola dal Terminillo e precipita per centinaia di metri: è gravissimo

A causa delle difficili condizioni meteo, tuttavia, un elicottero Ares 21 e un mezzo dei vigili del fuoco non hanno potuto raggiungere direttamente il rifugio, ma sono dovuti atterrare in località piazzale della Malga. Da qui, l'alpinista è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono gravissime.

Al soccorso hanno partecipato anche gli agenti di polizia, che stanno conducendo gli accertamenti di rito e stanno cercando di ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'alpinista fosse dotato dell'equipaggiamento adeguato.